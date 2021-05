Besmettingen in het Noorden dalen, druk op ic niet

Het aantal coronabesmettingen in het Noorden is de afgelopen twee weken met een kwart gedaald. Maar de druk op de ic's in ziekenhuizen blijft hoog.

Dat meldt het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland, AZNN. Dit samenwerkingsverband van Noordelijke zorgaanbieders coördineert de opvang van coronapatiënten in de regio.

De actuele cijfers

In Groningen 49 patiënten, waarvan 26 op een ic-bed

In Friesland 56 patiënten, waarvan 25 op een ic-bed

In Drenthe 30 patiënten, waarvan 9 op een ic-bed

Waarvan uit andere regio’s 11 (niet-ic) en 21 (ic)

NB: De cijfers zijn een momentopname van vrijdagochtend 14 mei. Deze kunnen per uur veranderen.

Besmettingen

Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners ligt in Noord-Nederland nu rond de 160 per week. Dit is lager dan het Nederlandse gemiddelde (ca. 270 per 100.000 inwoners), waarbij het Noorden al weer enige tijd de regio met de laagste cijfers is. Dat neemt niet weg dat het besmettingsniveau ook in onze regio nog steeds te hoog is.

Druk blijft op ic

De druk op de klinische covid-bedden in de Noordelijke ziekenhuizen is afgenomen, maar de druk op de intensive care-capaciteit blijft vooralsnog hoog. De beperkte ruimte die ontstaat wordt gebruikt voor de zorg die binnen zes weken moet worden geleverd om gezondheidsschade te voorkomen.

De noordelijke regio neemt nog regelmatig patiënten over uit ziekenhuizen van andere regio’s om de ic-druk ten gevolge van covid evenredig over de ziekenhuizen in Nederland te verdelen.

