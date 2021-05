De Koffiecorner #124 (met Sergio Padt): 'Sergio is een clubicoon'

FC Groningen doelman Sergio Padt is te gast in deze extra aflevering. Er wordt nagepraat over de wedstrijd tegen AZ. Vooruitgeblikt op de wedstrijd tegen PEC Zwolle, maar het gaat voornamelijk over Padt.

Mooie woorden

Martin vindt dat de doelman een clubicoon is geworden en Hans Nijland heeft mooie woorden over zijn oud-buurman. Padt blikt tevens vooruit op zijn nieuwe avontuur in Bulgarije, waar hij binnenkort met zijn gezin naartoe reist. En moet Padt voor zijn staat van dienst niet de laatste wedstrijd de aanvoerdersband dragen?

Sergio Padt, Niiwino Geertsema, Martin Drent en Stefan Bleeker (Foto: Zandra van Drunen/RTV Noord )

Niiwino Geertsema: 'Ik denk de vaakst gevraagde speler'

Martin Drent: 'Sergio is de beste doelman die ik ooit gezien heb'

Sergio Padt: 'Ooit keer ik terug bij FC Groningen'

Stefan Bleeker: 'Groningen heeft het echt heel goed gedaan tegen AZ'

Martin Drent: 'Met camera en Hans Nijland gaan we naar Bulgarije'

Sergio Padt: 'Door het vele water drinken ben ik misschien wel zo weinig geblesseerd'

Hans Nijland: 'Ooit hebben we drie weken niet met elkaar gepraat'

Martin Drent: 'Padt moet tegen PEC de aanvoerdersband dragen'

Beluister De Koffiecorner #124 hier:

Podcasts bij RTV Noord

Deze Koffiecorner (en de vorige edities) zijn hierboven te beluisteren, maar ook via Spotify (klik hier en druk op volgen) en Apple Podcast (klik hier via iPhone en druk op abonneer).

Naast De Koffiecorner heeft RTV Noord ook Credo, het leven van Ede Staal (Spotify en Apple Podcast), Turbulente Tijden (een podcast over windmolens (Spotify) en de NoordZaken-podcast (Spotify), waarop je je kunt abonneren.

Uiteraard kun je ook altijd naar www.rtvnoord.nl/podcast gaan om onze podcasts te beluisteren.