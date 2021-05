Wia en Hans krijgen zes prik-uitnodigingen: 'En Hans is al gevaccineerd'

‘En daar moet ik bij vertellen dat mijn man Hans gisteren al gevaccineerd is. Dus hij had ook al eerder een uitnodiging ontvangen.’

Wia en Hans zijn niet de enigen

‘Ik krijg ontzettend veel reacties op mijn bericht’, zegt Wia. ‘Allemaal van mensen die ook zo veel uitnodigingen hebben gehad. Er gaat ergens wat fout.’

De brieven zijn exact hetzelfde. Het is dus niet zo dat ze op verschillende tijdstippen en locaties worden verwacht of ingepland staan voor meerdere soorten vaccins. ‘Nee, overal staat hetzelfde in. Dat is toch te zot of niet? Hoeveel kost dit wel niet? Dit geld kunnen ze beter ergens anders aan besteden.’

Drie miljoen brieven; één miljoen reacties

‘En nog wat’, besluit Wia: ‘Hans maakte de grap dat ze in Den Haag zeggen: we hebben drie miljoen uitnodigingen verstuurd, maar er komen maar één miljoen mensen opdagen voor een prik. Ja, gek hè?’

Gebruik meerdere systemen oorzaak

De Groningse GGD is ervan op de hoogte dat sommige mensen meerdere uitnodigingen krijgen. Het gaat om een landelijk probleem, zegt woordvoerder Kirsten Smit.

'Het is ontstaan doordat bijvoorbeeld huisartsen en de GGD met verschillende systemen werken. Daar komt bij dat mensen om verschillende redenen een oproep kunnen krijgen. Iemand die in de zorg werkt, komt vaak ook in aanmerking voor een griepprik. Dan heb je een medische indicatie voor een vaccinatie. Dat is een bekende combinatie die dubbele brieven oplevert. En dan kun je ook nog op basis van je geboortejaar uitgenodigd worden.'

Hopen op begrip van ontvangers

Volgens Smit verandert er aan die situatie niets. 'Landelijk wordt gezegd: we kunnen kijken waar het elkaar allemaal kruist, maar dat zou veel tijd en geld kosten. En ze hebben liever dat mensen te veel brieven krijgen dan te weinig. Dat risico kunnen we nemen omdat mensen niet twee keer beide prikken gaan halen. We hopen dat iedereen er begrip voor heeft.'

Hier gaat iets niet helemaal goed. Wia en Hans kregen 6 brieven met de oproep om zich te komen laten vaccineren. Hoeveel heb jij er al gehad 🤔 Posted by Radio Noord on Friday, May 14, 2021

Lees ook:

- Huisartsenkring: 'Thuisprikken met AstraZeneca rijmt niet met beleid'

- UMCG teleurgesteld: zorgpersoneel nog niet ingeënt met Janssen-vaccin

- Ons coronablog