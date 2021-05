Gehavend FC Groningen op tandvlees naar Zwolle

Als FC Groningen zondag wint van PEC Zwolle en FC Utrecht verliest van PSV, dan eindigt de Trots van het Noorden op de zesde plaats in de eredivisie. De eerste play-off wedstrijd tegen Utrecht wordt komende woensdag dan in de Euroborg gespeeld. Bij elk ander resultaat speelt Groningen woensdag in Utrecht. De Blauwvingers zijn klaar en spelen zondag nergens meer om.

FC Groningen moet het tegen PEC sowieso zonder Gabriel Gudmundsson, Wessel Dammers, Arjen Robben, Mike te Wierik en Bart van Hintum doen. Robben wordt gespaard voor de play-offs, terwijl de overige spelers met een blessure of schorsing te maken hebben. Vooral achterin wordt het puzzelen voor Buijs.

'We komen bij spelers uit die normaal gesproken niet op die positie spelen', zegt de oefenmeester erover. 'Daar moet ik nog een keuze in maken. Het kan ook zijn dat we een aantal jongens uit de jeugd laten doorschuiven', vervolgt Buijs. 'Zaterdag ga ik kijken hoe iedereen erop staat. Op dit moment is het nog lastig te zeggen wie gaan spelen in Zwolle.'



Doordat Van Hintum en Gudmundsson niet inzetbaar zijn lijkt het logisch dat Miguel Leal voor de tweede keer dit seizoen aan de aftrap mag verschijnen. De huurling van Villareal B kwam tot dusver nauwelijks in actie voor FC Groningen. Het lijkt dan ook waarschijnlijk dat zijn koopoptie niet wordt gelicht.

Buijs zegt zondag ook rekening te houden met de fysieke gesteldheid van zijn spelers. 'We gaan nu geen onverantwoorde risico's nemen. 'Tegen AZ hebben we gelukkig geen blessures opgelopen, dus dat is positief. We hebben wel te maken met jongens met wat kleine pijntjes. Maar dat is vaker het geval.'

'We willen tegen Zwolle natuurlijk gewoon winnen, want je hebt toch een bepaalde eer en trots', besluit Buijs.

