‘Landgoed Nienoord moet in top-10 van uitjes in Nederland’

Ina Ebbinge werd onlangs gekscherend ‘borgvrouw’ genoemd. Ze kan er wel om lachen. Als ze ’s ochtends komt aanrijden bij haar nieuwe werkplek vanuit haar woonplaats Groningen-stad, is ze ook best een beetje trots. Ebbinge is sinds half april de nieuwe coördinator van Landgoed Nienoord en houdt kantoor op locatie.

Haar werkplek bij het Rijtuigenmuseum moet nog worden ingericht, dus ontvangt ze haar afspraken nu op het terras van de borg, in de stralende lentezon. ‘Kijk, daar zag ik net nog jonge gansjes zwemmen. Dit is toch geweldig?’

De Borg Nienoord vanuit de lucht (Foto: Roelof Bos/Groningen Beeldbank)

Bekend gezicht

Ebbinge is aangesteld door de gemeente, die eigenaar is van het landgoed. De coördinator is het aanspreekpunt voor de vijftien ondernemers die hun bedrijf op Nienoord hebben. ‘Dat gaat van de camping, via het zwembad naar het museum. Die hebben een ambitie met elkaar. We willen straks in de top-10 van populairste bestemmingen voor een dagje uit in Nederland staan.’

We moeten laten zien dat je niet per se naar de Efteling moet voor een leuk dagje uit Ina Ebbinge - Coördinator Nienoord

Ebbinge is een bekend gezicht in de gemeente Westerkwartier. In de zomer van vorig jaar is ze benoemd tot city marketeer. In de komende periode zal ze beide functies combineren.

Het landgoed wordt bezocht door zo’n 200.000 bezoekers per jaar. Als het aan Ebbinge ligt, ontdekken straks nog veel meer dagjesmensen Nienoord. ‘Hoe? Dat is deels een stukje branding. Dan begint het hier in Leek. Want hoe zijn de banden met nieuwbouwwijk Oostindie? Dat zijn je buren, dus daar liggen kansen. We moeten laten zien dat je niet per se naar de Efteling moet voor een leuk dagje uit.’

Op Nienoord vind je ook het Rijtuigmuseum (Foto: Museum Nienoord)

Hoe bereik je jongeren?

Ze wil af van het ‘wij-zijgevoel’ tussen de dorpskernen in de gemeente Westerkwartier. ‘Laten we de Grijpskerkers hier ook eens uitnodigen en andersom, bij wijze van spreken. We kunnen er met z’n allen een graantje van meepikken. Ik wil verbindingen gaan leggen tussen ondernemers.’

De coördinator ziet dat Nienoord vooral bij ouderen populair is. Om jongeren voor het park te interesseren, is een augmented reality-app in de maak. ‘En er is een educatiecentrum in aanbouw op het familiepark. Op die manier kunnen we de jeugd uitnodigen en meenemen.’

Dit is trouwlocatie nummer één van Groningen. Dat moet je juist zeggen Ina Ebbinge - Coördinator Nienoord

De eerste maand van Ebbinge op Nienoord stond vooral in het teken van kennismaken met alle betrokken partijen. ‘Het is een vreemde periode, omdat vanwege de coronamaatregelen veel zaken dichtzitten of -zaten. Toch staan alle ondernemers mij met een dikke glimlach te woord. Daar heb ik diepe bewondering voor.’

Landgoed Nienoord (Foto: Sander Slager/RTV Noord)

Gezamenlijk evenement

Ebbinge probeert op haar beurt ondernemers te helpen met praktische zaken. ‘Ik heb andere ingangen en contacten bij de gemeente. Op die manier kunnen we soms wat stapjes overslaan en zaken sneller voor elkaar krijgen.’

In de gesprekken viel het haar op dat de ondernemers zich vaak bescheiden opstellen. ‘Neem nou de borg. Dit is trouwlocatie nummer één van Groningen, maar dat zeggen ze hier nooit. Dat moet je juist doen!’

Om het verhaal van Landgoed Nienoord te vertellen, werkt Ebbinge aan een gezamenlijk evenement dat voor juli 2022 gepland staat. Alle ondernemers zijn erbij betrokken. Omdat het Westerkwartier bekendstaat om haar paardensport, wordt dat de hoofdmoot. Eromheen wordt een fair georganiseerd.

Uniek gebied

Ebbinge bekleedt de functie in eerste instantie voor twee jaar. Wat ze in die periode wil bereiken? ‘Ik hoop dat we aan een heleboel mensen kunnen laten zien dat dit een uniek gebied is. En natuurlijk moeten we die top-10 van Nederland in.’



