Test in Groot Maarslag met landbouwrobot die bodemverdichting moet tegengaan

Het onbemande apparaat bestuurt zichzelf via de vooraf ingevoerd gps-coördinaten van het perceel. Het is veel lichter dan gangbare grondbewerkingsmachines. De machine rijdt op rupsbanden, waardoor de ondergrond minder wordt samengeperst. Die werkwijze moet volgens bedenker Lars Schmitz ertoe bijdragen dat de bodemstructuur verbetert.

De robot werkt met gps en rijdt negen kilometer per uur (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Schmitz: ‘Bodemverdichting is een serieus probleem in de landbouw. Door de grote en steeds zwaarder wordende machines van tegenwoordig wordt de grond in elkaar gedrukt en dat gaat ten koste van de kwaliteit van de grond. Met deze robot lossen we dat probleem op’.

'Boer kan andere dingen doen'

De robot rijdt met negen kilometer per uur over de akker en werkt met gps. ‘Tot op twee centimeter nauwkeurig. Omdat het apparaat zichzelf bestuurt, kan de boer andere dingen doen en wordt geld bespaard’, zegt Jeroen Wolters van de firma Doorgrond uit Groot Maarslag die de machine test.

De robot wordt op alle soorten ondergrond getest, in Eenrum is dat klei (Foto: Jan Been/RTV Noord)

De Limburgse ontwikkelaar test de robot op verschillende grondsoorten. Schmitz: ‘We willen zoveel mogelijk gegevens verzamelen over hoe de robot zich houdt onder verschillende omstandigheden.'

'Deze akker is van klei, dat is zware grond. Dat is heel anders dan bijvoorbeeld bij ons in Limburg waar de grond veel lichter is. Alle data die we verzamelen, moeten ons helpen ons prototype verder te ontwikkelen.’