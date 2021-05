Nevland blikt met biografie terug op carrière: 'Groningers zijn nuchter en ik ook'

De inmiddels 43-jarige Noor is te gast in Noord Vandaag om te praten over zijn biografie, die net uit is. De Groningse schrijver Ferdi Delies tekende het levensverhaal van Nevland op. In het boek is natuurlijk veel aandacht voor zijn tijd in Groningen, maar het gaat ook over zijn avonturen bij Manchester United, Fulham en Viking FK.

Trots

'Het is geweldig om terug te zijn. Ik vermaak me wel in Groningen, ik heb veel vrienden weer gezien. Het is wel even druk, maar het is vooral gewoon leuk.'

'Ik ben heel erg trots. Ik had nooit gedacht dat er een boek over mij zou verschijnen. Op een gegeven moment heb ik toch gezegd: het zou leuk zijn om het te proberen', aldus de oud-spits.

Geen sex, drugs en rock en roll

'Normaalgesproken bij biografieën van voetballers is het vaak seks, drugs rock en roll. Dat is het bij mij niet. Het is belangrijk om te noemen dat 95 procent van de voetballers gewone mensen zijn die toevallig geslaagd zijn in het voetbal.'

Publiekslieveling

Nevland speelde tussen 2004 en 2008 voor de Trots van het Noorden en groeide uit tot publiekslieveling. In totaal maakte hij 32 doelpunten voor de FC. 'Ik kijk met veel genoegen terug op mijn tijd in Groningen. Het was hier heel fijn wonen en op voetbalgebied liep het erg lekker.'

De hardwerkende spits beleefde veel mooie momenten met Groningen, maar ziet zijn doelpunt tegen het Italiaanse Fiorentina in de UEFA Cup als absoluut hoogtepunt. Maar als hij puur naar de schoonheid van zijn goals kijkt dan kiest hij toch voor een andere. 'Tegen Utrecht uit is de mooiste goal, dat is mijn eigen favoriet. Die raakte ik heel lekker. Dat precies oefende ik ook elke training.'

Voormalig topschutter Erik Nevland (Foto: ANP)

Transfer naar Fulham

In 2008 verlaat Nevland de FC voor het Engelse Fulham. De transfer komt niet zonder slag of stoot tot stand. De twee clubs worden het aanvankelijk niet eens over de transfersom en Nevland lijkt zijn droomtransfer uit zijn hoofd te moeten zetten.

Op een gegeven moment komt er toch schot in de zaak en zijn de Engelsen bereid om water bij de wijn te doen. Fulham biedt twee miljoen euro, Groningen vraagt vijfhonderdduizend meer. Nevland doet vervolgens zelf een duit in het zakje en betaalt vijf ton mee aan de transfer.

'Ik had graag mijn carrière bij FC Groningen willen afsluiten. Maar het is moeilijk om iets te plannen als voetballer. En de Premier League is het hoogst haalbare voor een jonge Noorse voetballer.'

Nuchter

Waarom hij zo goed paste hier in Groningen? Nevland: 'Groningers houden van spelers die elke wedstrijd hun uiterste best doen. En Groningers zijn nuchter en ik ook.'

Nevland poseert trots met zijn boek:

Tegenwoordig is Nevland actief als technisch directeur bij zijn oude club Viking in Noorwegen.

De komende tijd is hij samen met schrijver Delies druk bezig met verschillende signeersessies. Het boek is later verkrijgbaar in onder andere de fanshop van FC Groningen.