Mollema naar Olympische Spelen in Tokio

Bauke Mollema is door bondscoach Koos Moerenhout geselecteerd voor de Olympische Spelen. De Groninger wielrenner komt op 24 juli in actie bij de wegwedstrijd.

Het is de tweede keer dat hij in actie komt op de Spelen. Vijf jaar geleden was Mollema in het Braziliaanse Rio de Janeiro de beste Nederlander op de zeventiende plaats.

Het peloton legt in Tokio een zwaar parcours af van 234 kilometer en de renners krijgen vijf pittige beklimmingen voor de wielen.

Week na finish Tour

In totaal staan er vijf Nederlanders aan de start in Tokio. Naast Mollema zijn dat Tom Dumoulin, Wilco Kelderman, Dylan van Baarle en Youri Havik. De Olympische week staat een week na de finish van de Tour de France op het programma. Mollema liet eerder al weten niet vroegtijdig af te stappen in de Ronde van Frankrijk om zich optimaal voor te bereiden op de Olympische race.

'Ik denk dat we in de wegrace niet over een uitgesproken topfavoriet beschikken', zei bondscoach Moerenhout bij de bekendmaking van de Olympische selectie. 'Maar dat we wel degelijk hoge ogen kunnen gooien met sterke renners als Mollema, Kelderman, Dumoulin en Van Baarle.'

Comeback Dumoulin

Dumoulin combineert de wedstrijd op de weg met de individuele tijdrit van vier dagen later. Havik komt ook in actie als baanwielrenner in Tokio. Hij is geselecteerd voor het onderdeel madison.

Moerenhout bleef de afgelopen periode in nauw contact met Dumoulin, die in januari besloot voor onbepaalde tijd te stoppen met wielrennen. Hij nam de tijd voor bezinning en wilde goed nadenken over zijn toekomst. De Limburger maakte donderdag bekend dat hij begin juni zijn rentree maakt in de Ronde van Zwitserland. Dumoulin gaf ook aan dat hij graag naar Tokio gaat.