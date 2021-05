Denise Speelman presenteert Nederlandse jurk in aanloop naar finale Miss Universe

Voor Denise Speelman uit Hoogezand is het nu echt begonnen. Vorig jaar werd ze verkozen tot Miss Nederland, nu is ze in de plaats Hollywood in Florida, waar ze in de nacht van zondag op maandag gekroond hoopt te worden tot Miss Universe.

Wie denkt dat je als miss alleen maar in badpak langs een jury hoeft te paraderen is en in één zin moet vertellen hoe wereldvrede bereikt kan worden, heeft het mis. Denise vloog ruim een week geleden al naar de Verenigde Staten, waar in het Seminole Hardrock Hotel & Casino de Miss Universe-verkiezing van in totaal tien dagen wordt gehouden. Op het programma staan naast interviews met de jury ook repetities, het passen van kleding, voorrondes en dan - als allerlaatste - de grote finale.

Denise Speelman poseert in het Hardrock Café in Florida:

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Vader Marten volgt de verrichtingen van zijn dochter vanuit Hoogezand op de voet. 'Komende nacht heeft zij om 01:00 uur Nederlandse tijd de laatste show voor de grote finale. Dat is belangrijk, nu worden ze gescreend en er wordt wat gepraat met de jury en dan wordt de top-20 bepaald.'

Jurk met suikerspin en wietblad

Donderdag was de demonstratie van de jurken door de representanten van de verschillende landen. Denise had zich voor de gelegenheid een oranje jurk laten aanmeten. Marten: 'Het is een nationale jurk, er staan allemaal Nederlandse gebruiken op. Naast een koe en een molen staan er bijvoorbeeld ook een wietblad en een biertje op.'

Maar de jurk laat ook iets van haar achtergrond zien. Denise komt uit een kermisgezin en vandaar dat er ook allerlei panelen over de kermis op de jurk zitten. Wie goed kijkt, ziet onder meer een reuzenrad, oliebollenkraam en suikerspin.

Feestje in de loods

In de nacht van zondag op maandag rond 04:00 uur 's nachts Nederlandse tijd is de finale. Natuurlijk gaat de familie Speelman kijken, vertelt Marten. 'We gaan hier in de loods een feestje gegeven, de buurt komt samen. We gaan zondagnacht met wat familie en vrienden kijken.'

Denise zelf heeft natuurlijk al gefantaseerd wat er gaat gebeuren mocht ze winnen, vertelde ze eerder aan RTV Noord. 'Dan wordt het gekkenhuis. Dan blijf ik er ook meteen en ga ik wonen in New York voor een jaar. Ik durf er bijna niet over na te denken, maar ik zou het geweldig vinden. Ik ga eerst heel hard gillen en vervolgens pink ik een traantje weg.'

Denise poseert in een oranje jurk (een andere jurk dan tijdens de demonstratie van donderdag):

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Dit is wel een meisjesdroom, vertelt ze. 'Nadat ik in 2014 Miss Noord-Nederland was geworden, wilde ik hier al mee doorgaan. Vanwege gezondheidsredenen ben ik toen echter even gestopt en stylist geworden. Maar Miss Nederland is altijd op mijn to do-list blijven staan. Toen ik weer helemaal gezond was, heb ik besloten om er weer vol voor te gaan. En inmiddels voel ik me lekkerder dan ooit.'

Dak eraf

En wat staat er gebeuren in Hoogezand als Denise de nieuwe Miss Universe wordt? Vader Marten: 'We gaan kijken of ze gaat winnen. Als dat gebeurt gaat het dak eraf. Dat is jammer voor de buurman, maar het dak gaat er dan echt vanaf.’



Lees ook:

- Denise Speelman op weg naar Miss Universe: 'Dit is een meisjesdroom'