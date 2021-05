Boot ramt Gerrit Krolbrug in Stad; brugdek loopt flinke schade op (update)

De aanvaring gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 00:10 uur. Op foto's is te zien dat het brugdek beschadigd is en schuin staat. Ook is het stoplicht van de brug afgebroken.

De schade aan de Gerrit Krolbrug na de aanvaring (Foto: Martin Nuver)

Scooterrijder

Op het moment van de aanvaring reed er een scooterrijder op de brug. Het is nog onduidelijk of de scooterrijder gewond is geraakt.

De politie heeft de brug over het Van Starkenborghkanaal afgezet. Rijkswaterstaat is aanwezig om de schade aan de brug te inventariseren.

'Brug niet gezien'

Buurtbewoner Tiedo Groeneveld zat thuis een film te kijken toen hij aan 'ontzettende knal' hoorde. 'Mijn huis trilde helemaal. Ik dacht: is er bom gevallen ofzo?'

Groeneveld ging buiten kijken. 'Toen zag ik dat de brugwand kapot was geramd. Wat is dit? Toen zag ik het schip wat er doorheen is gevaren, De Bodensee. Ik ben er naartoe gelopen en zag een bemanningslid dat bij de boeg stond. Ik vroeg in het Engels: Wat is er gebeurd? Hij zei: We hebben de brug gewoon niet gezien.'

Dit bericht is aangevuld met het verslag van ooggetuige Tiedo Groeneveld