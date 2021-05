Schip ramt Gerrit Krolbrug in Stad (update)

De aanvaring gebeurde rond 00:10 uur. Het brugdek is beschadigd en staat schuin. Een stoplicht van de brug is afgebroken.

Brug afgezet

De politie heeft de brug over het Van Starkenborghkanaal afgezet. Rijkswaterstaat is aanwezig om de schade aan de brug te inventariseren. 'Onze hoogste prioriteit is nu om ervoor te zorgen dat het scheepvaartverkeer op de hoofdweg Lemmer-Delfzijl weer op gang kan komen', zegt coördinator Henk Middendorp van Rijkswaterstaat. Er liggen inmiddels vijftien schepen te wachten.

'En we willen zo snel mogelijk de fietsers- en voetgangersbruggen weer openen. Maar dat kan nu nog niet veilig, hoewel die bruggen onbeschadigd zijn.'

'We hebben de brug niet gezien'

Buurtbewoner Tiedo Groeneveld zat thuis een film te kijken toen hij een 'ontzettende knal' hoorde. 'Mijn huis trilde helemaal. Ik dacht: is er een bom gevallen ofzo?'

Groeneveld ging buiten kijken. 'Toen zag ik dat de brug kapot was geramd. Wat is dit? De boot is gewoon door de brug heen gevaren.'

'Toen zag ik het schip, De Bodensee. Ik ben er naartoe gelopen en zag een bemanningslid dat bij de boeg stond. Ik vroeg in het Engels: Wat is er gebeurd? Hij zei: We hebben de brug gewoon niet gezien.'

Ook andere getuigen melden dat De Bodensee de brug heeft aangevaren. Het schip voer vanuit westelijke richting over het Van Starkenborghkanaal toen het de brug raakte. Na de aanvaring is De Bodensee vlakbij de brug aangemeerd.

Vanmiddag meer duidelijk over staat van brug

Vanmiddag verwacht Rijkswaterstaat meer te kunnen zeggen over de staat van de brug. ‘Dan evalueren we hoe groot de schade precies is en wat de vervolgstap is’, laat een woordvoerder weten. ‘We bekijken diverse scenario’s, ook in het kader van veiligheid. Daarna maken we een keuze wat verstandig is om te doen met het verkeer.’

'We houden er zeker rekening mee dat de brug eruit moet', zegt coördinator Middendorp. 'Onze techneuten zijn momenteel alles aan het analyseren.'

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen zegt tegen RTV Noord dat de brug 'er zo snel mogelijk' wordt uitgehaald.

Brug zou al vervangen worden

De Gerrit Krolbrug werd in het verleden al eens aangevaren en kampt geregeld met storingen. Samen met Rijkswaterstaat onderzoekt de gemeente Groningen hoe de brug vervangen kan worden. De brug wordt dagelijks ongeveer door 15.000 fietsers gebruikt.

Dit bericht is aangevuld met het verslag van ooggetuige Tiedo Groeneveld en een reactie van Rijkswaterstaat.

