Auke van de Kamp gaat spelen voor het Duitse Lüneburg

Eerder liet de 25-jarige passer-loper zich in de wekelijkse RTV Noord-podcast Kleedkamer Noord per ongeluk al ontvallen dat hij in Duitsland zou gaan spelen. Inmiddels is het officieel bekend dat het gaat om de Bundesliga-club uit Nedersaksen. SVG Lüneburg eindigde het afgelopen seizoen als vijfde op de ranglijst en werd vervolgens in de halve finale van de play-offs uitgeschakeld door Friedrichshafen.

Bewogen seizoen

Van de Kamp verlaat Lycurgus na een jaar vol ups and downs. Zo kampte hij lang met een knieblessure en won hij de Supercup en de nationale beker met de Groningse volleybalclub. Ook speelde hij een Europees duel in Moskou en maakte hij maandelijks furore met de RTV Noord-vlog Aukes Avonturen. Tot slot verloor hij met zijn team de strijd om het landskampioenschap van Draisma Dynamo uit Apeldoorn.

Bekijk ook de laatste vlog van Auke van de Kamp:

Prijzen met Lycurgus

In totaal speelde Van de Kamp vijf seizoenen in Groningen. Hij kwam in de zomer van 2015 over van Talentteam Papendal. Hij pakte in zijn eerste periode drie landstitels (2016, 2017 en 2018), een beker in 2016 en de Supercup in 2015, 2016, 2017 en 2018.

Auke van de Kamp en Sam Gortzak vieren de supercup-winst (Foto: JK Beeld (Archief) )

In de zomer van 2019 vertrok hij naar het Belgische Achel, waar het seizoen door corona vroegtijdig werd afgebroken. Daarna keerde hij terug naar zijn geliefde Lycurgus, waar hij het afgelopen seizoen nog twee prijzen binnensleepte, voordat hij zou beginnen aan zijn tweede buitenlandse avontuur.

Lees ook:

- Aukes Avonturen #8: Afscheid, winst, verlies en klootzakken