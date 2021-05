Column: Omgeroepen in de Appie

Ik weet niet zeker of jij het ook kent. Ik denk het wel. Dat je heel goed weet dat iets er is of niet is, maar dat je het toch vergeet. Een verjaardag is daar een mooi voorbeeld van.

Je weet van een dierbaar iemand dondersgoed wanneer hij of zij jarig is. En dan kom je er pas de volgende dag of een week later, staand onder de douche achter dat je helemaal vergeten bent te bellen of een berichtje te sturen. Geheugen is maar een raar ding.

Van de week moest ik geld pinnen. Geld voor een mooi mens dat mij een prima dienst had bewezen. Ze wilde haar verdiende loon wel graag handje contantje. Ze deed het in de spaarpot voor de kerstcadeaus.

Dus wandel ik in alle vroegte naar de pin van de ABN-AMRO bij mij om de hoek. Ik sta voor de muur. Maar waar de geldautomaat zou moeten zitten, is nu alleen een groot vierkant ‘bret’. ‘Most eem noar binnen goan. Doar kinst wel pinnen’, zegt een vriendelijke man die net in de auto stapt.

Nou mooi niet. Het kantoor is potdicht. Ik terug naar huis, pak mijn fiets uit de garage en rijd naar de RABO. Pin buiten gebruik en kantoor tijdelijk gesloten. Naar de ING even verderop. Hele kantoor weg.

Op de terugweg naar huis onder de toren bedenk ik ineens dat ik onlangs ergens heb gelezen dat de banken steeds meer kantoren sluiten en pinautomaten verdwijnen. Ook in mijn stad. Tja, dat had ik me iets eerder moeten bedenken. De vrouw van de bewezen dienst doet er niet moeilijk over. ‘Komt wel goud.’

Ik voel me schuldig en boos tegelijk. Wat is dat voor belachelijks dat je in de hele stad bij geen bank meer geld kunt halen? Bij de ABN-AMRO hing nog wel een briefje dat je nu kunt pinnen in de boekhandel van de Timmermansen. Maar die is in alle vroegte echt niet open.

'Gramnieterg' ga ik - nadat ik er bij het verlate ontbijt achter kom dat de eieren op zijn - boodschappen doen. Met de Witte Reus. Bij de Appie. Ik heb het mooiste plekje van de parkeerplaats. Direct naast de ingang. Met m’n dikke shopper onder de arm krijg ik bij de ingang van de vriendelijke Appie-jongen een karretje in mijn handen geduwd.

In mijn linkeroor hoor ik in de verte een auto-alarm afgaan. ‘Weer zo’n sukkel met een dure auto die niet weet hoe zijn alarm werkt’, schiet me door het hoofd om me daarna vol op de boodschappen te richten. Ik wil net een netje perssinaasappels inladen, als ik een zachte vrouwenstem iets hoor omroepen.

Ergens denk ik iets van witte Volvo te horen. Een tel later valt het kwartje. Ik heb zelf een witte Volvo. ‘Kan niet over mij gaan’, denk ik en buig me voorover om sinaasappels in te laden. Weer de zachte vrouwenstem. Ik spits mijn oren. ‘Wil de eigenaar van een witte Volvo met het kenteken 5-DDK-67 zich melden bij de balie...’

Ik kan het amper geloven. Maar dat is mijn auto. DDK. Dat zijn mijn letters. ‘Doe-Domme-Kaalf’, zegt Grietje altijd als ze mijn auto ziet. Zonder lach erbij.

Mijn hersenen beweren dat er iemand tegen mijn auto is gebotst. En dat er nu een enorme deuk in de Witte Reus zit. Ik snel naar de balie aan de andere kant van de supermarkt. Drie Appie-vrouwen staan me op te wachten. Liefke is er ook bij. Die ken ik nog van vroeger van de Havo.

Liefke werkt al heel lang bij de Appie. Ze spreekt me altijd vermanend toe als ze in mijn columns leest dat ik in een andere supermarkt ben geweest. Nu kijkt ze ook een tikje smalend. ‘Auto van die zeker?’, zegt haar collega.

Ik knik. ‘Wat is der loos?’ vraag ik bezorgd. ‘Dien alarm gaait aingoal of.’ Mijn alarm gaat af? Ik wil eerst nog zeggen dat dat mijn auto niet kan zijn. Op mijn auto zit helemaal geen alarm. Maar dan schiet me te binnen dat ik de Witte Reus nog niet zo lang heb en dat de man van de garage ooit tegen mij zei dat er uit Zweedse veiligheid ook alarm op mijn auto zit.

Ik met een noodgang naar de parkeerplaats. Er nog steeds rekening mee houdend dat er iemand een enorme deuk in mijn auto heeft gereden. Of zou iemand proberen mijn auto te stelen? Bij de Witte Reus aangekomen is het stil. Geen alarm. Geen mens. Niks.

Ik loop vijf keer om mijn auto. Geen deuk. geen ingeslagen autoruit niks. Weer binnen in de supermarkt maak ik de boodschappen af, onderwijl denkend hoe in godsnaam het autoalarm kan afgaan en hoe ik het dan heb kunnen activeren. Er borrelt niks op.

Terug thuis kom ik er het bij het uitpakken van de boodschappen achter dat ik de perssinaasappels ben vergeten.

Vandaag moet ik mijn tweelingbroer bellen. Help me maar even herinneren. Dat moet ik echt niet vergeten. Hij is namelijk jarig.

Erik Hulsegge