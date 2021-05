Column: Voortrekken

Waarom mag Club Chantal in Klein-Ulsda wel open en Thermen Bad Nieuweschans niet? Waarom kunnen we straks wel lekker beuken in de sportschool, maar niet onze geest laven met een bezoek aan het Groninger Museum? Waarom profiteert de horeca wel van de laatste versoepelingen en de cultuursector niet?

Museumdirecteuren, concertzalen en theaterliefhebbers konden er afgelopen week met hun verstand niet bij. Terwijl zij afgelopen maanden al het mogelijke hebben gedaan om op een veilige manier publiek te ontvangen, trekt het kabinet dierentuinen, pretparken en eerder genoemde hoeren en sportscholen vóór. En dan te bedenken dat museumbezoekers heel wat minder om zich heen aërosoleren dan de bezoekers van Club Chantal. Je mag je straks dus wel vergapen aan de ringstaartmaki’s, maar niet aan Rembrandt, wel griezelen in de achtbaan, maar niet in de bioscoop. Ja oké, je mag weer met je blokfluit naar muziekschool en in de druilregen naar een openluchtmuseum.

Als gedupeerde ervaar je een oneerlijke behandeling altijd een beetje persoonlijk. Alsof het expres is om jou te pesten om wie jij bent. Je gaat in de spiegel kijken en je afvragen: waar heb ik dit aan verdiend? Wat heb ik fout gedaan? De cultuursector heeft alle reden zichzelf die vraag te stellen sinds cultuurminister Halbe ‘De Toppers’ Zijlstra van de VVD drie kabinetten geleden duidelijk maakte dat hij zijn reet afveegt met kunst. Dat is nooit meer helemaal goed gekomen en dit kabinet heeft ook geen zin om het goed te máken.

Maar vermoedelijk is die afweging niks persoonlijks (Rutte zegt zelfs van cultuur te houden!) maar gewoon willekeur. Of niet eens willekeur, maar het zorgvuldig afgewogen resultaat van een vergaderproces door denktanks vol ambtenaren, die fijntjes vaststellen dat sauna’s niks te maken hebben met binnenzwembaden. Wij gewone burgers denken misschien dat dat willekeur is, maar er is dus heel, heel, heel erg goed over nagedacht. Zo goed dat het zomaar over kan komen als willekeur.

Nou zijn we van onszelf natuurlijk ook best willekeurig. We kunnen moeilijk volhouden dat de Twix die we op het laatste moment meegraaien uit de Albert Heijn, het terras waar we neerstrijken, onze vakantiebestemming en zelfs onze loopbaan het resultaat zijn van een zorgvuldig afgewogen denkproces. Alles hangt van toeval en een enkele inval aan elkaar.

Alleen, van een overheid mag je meer consistentie verwachten. Die zou even van een afstandje naar het resultaat van haar zorgvuldige denkproces moeten kijken en dan besluiten dat het heus beter kan. Het kabinet kan best alle sectoren een stukje van de spreekwoordelijke koek geven. Bijvoorbeeld: iedereen met een even huisnummer mag op de oneven dagen naar de sportschool en de dierentuin, en op de even dagen naar de sauna en het museum (dat mag natuurlijk ook de bioscoop, een concert of een theater zijn, maar níét een openluchtmuseum want die vallen onder de pretparken), en de oneven huisnummers alles net andersom. Omgekeerd kan natuurlijk ook.

Nóg eenvoudiger is het om te besluiten dat ook concertzalen, theaters en musea weer open mogen (ja, en óók de sauna’s!) om de cultuurminnaars te stichten die niks hebben aan de opening van de Efteling. Ze doen geen kwaad als ze door de goed geventileerde museumzalen dwalen, zelfs niet als ze eerst naar Club Chantal zijn geweest.