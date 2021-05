Aanvaring Gerrit Krolbrug 'is drama voor scheepvaart, de gemeente en de regio'

De brug over het Van Starkenborghkanaal is een belangrijke en drukke verkeersader in de stad Groningen, het kanaal maakt onderdeel uit de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Naast de aangevaren brug liggen een fietsers- en voetgangersbrug, die momenteel ook afgesloten zijn,

'We gaan de brug er zo snel mogelijk uithalen, zodat het scheepvaartverkeer in elk geval weer op gang kan komen. Hopelijk is dat maandag hersteld', zegt Schuiling. 'Dan moeten we kijken hoe veilig de constructie nog is, zodat de fietsers en de voetgangers er weer veilig over kunnen. We maken vanmiddag nog plannen om de rest van het verkeer goed door de stad te geleiden.'

'Echt een complex probleem'

Dat wordt een lastige puzzel, want op meerdere plekken in de stad zijn momenteel werkzaamheden. 'Je moet het verkeer in de stad heel goed gaan begeleiden, dat heb je niet zomaar even op de achterkant van een sigarendoosje opgeschreven. Het is echt een complex probleem', beseft Schuiling.

'Er liep al een discussie over de toekomst van deze brug. Maar het is helder: deze verbinding is hard nodig, we moeten heel snel hiermee aan de gang.'

Schipper wordt verhoord

De schipper die tegen de gesloten brug voer, is door de Landelijke Eenheid aangehouden en meegenomen voor verhoor. Omdat het om een professioneel binnenvaartschip gaat, ligt het onderzoek niet bij de politie Noord-Nederland.

Een woordvoerder laat weten dat de aanhouding niet betekent dat de schipper al iets ten laste wordt gelegd. ‘Dat kan ook helemaal niet, want het onderzoek loopt nog. De man heeft aangegeven dat hij een eigen advocaat wil. Daar kun je geen conclusies aan verbinden. Het geeft hem vooral juridisch gezien een aantal rechten en plichten.’

