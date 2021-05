Warming-up: PEC Zwolle - FC Groningen

Na deze wedstrijd van vanmiddag zit de eredivisie erop. Het seizoen gaat dan woensdag pas echt beginnen voor FC Groningen, want dan starten de play-offs. Er wordt dan gespeeld om een kwalificatieplaats voor de Conference League, de nieuwe Europese competitie.

Eerst wacht voor de ploeg van Danny Buijs dus nog de wedstrijd tegen de Blauwvingers. De trainer van FC Groningen heeft een flinke puzzel te leggen, want er zijn de nodige spelers afwezig. Tevens is het goed mogelijk dat een paar spelers rust krijgen om in de play-offs fris en fruitig aan de aftrap te kunnen staan. Mocht FC Groningen vanmiddag winnen en FC Utrecht van PSV verliezen, dan eindigt de Trots van het Noorden op de zesde plaats in de eredivisie. Wat betekent dat het komende woensdag thuis speelt.

De vorm: FC Groningen

FC Groningen is inmiddels weer opgekrabbeld na een mindere periode. Door de ruime overwinning tegen FC Emmen en het gelijkspel tegen AZ, is het chagrijn weg en het zelfvertrouwen gegroeid. Zo snel kan het soms gaan. De doelstelling van vijftig punten is behaald en de play-offs zijn een ronde voor het einde veiliggesteld.

Achterin werd de laatste wedstrijden weer, bijna als vanouds, weinig weggeven. Maar het aanvalsspel liet, eigenlijk ook als vanouds, te wensen over. De invloed van Arjen Robben lijkt op dit moment echt een wereld van verschil te maken. Als de wereldster meedoet, speelt het team met een stuk meer zelfvertrouwen, lukt er meer en lijkt het wel een hele andere ploeg.

Vanmiddag is hij er in ieder geval niet bij, zodat hij zo fris mogelijk aan de aftrap tegen FC Utrecht kan staan. Bart van Hintum en Mike te Wierik zijn geschorst en Wessel Dammers en Gabriel Gudmundsson zijn geblesseerd. Miguel Leal mag daarom waarschijnlijk weer eens meedoen en Daniël van Kaam is een gegadigde om centraal achterin te spelen.

De vorm: PEC Zwolle

PEC is uitgespeeld, staat op de dertiende plaats en staat daar aan het eind van de middag nog steeds. Zwolle beleeft wat dat betreft een teleurstellend seizoen. Tussentijds werd John Stegeman ontslagen. Bert Konterman nam vanaf dat moment de honneurs waar. Vanmiddag staat voor PEC in het teken van het seizoen zo goed mogelijk afsluiten. Thomas Lam ontbreekt vanwege een schorsing. Bram van Polen en Sam Kersten keren terug in de wedstrijdselectie. De laatste drie wedstrijden werden verloren.

Waar moeten we op letten?

FC Groningen zal zich met een zo’n goed mogelijk gevoel willen klaarmaken voor de play-offs. Het belangrijkste is vanmiddag om daarom aanvallend meer op de mat te leggen dan tegen AZ. De voorhoede blijft waarschijnlijk redelijk intact in vergelijking met afgelopen donderdag. Achterin staat het compleet anders, dus mochten er daar dingen niet helemaal goed gaan, is dat minder zorgwekkend.

Historie

FC Groningen ging achttien keer eerder op bezoek in Zwolle voor een eredivisiewedstrijd. Tien keer won de Trots van het Noorden, twee keer werd het gelijk en zes keer werd er verloren.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zondagmiddag live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. PEC Zwolle – FC Groningen begint om 14.30. De uitzending van FC Groningen Live start om 14.00 uur.

Niiwino Geertsema presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Azing Griever is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een live-verslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Gabriel Gudmundsson en Wessel Dammers zijn vanwege een blessure niet inzetbaar. Arjen Robben wordt gespaard vanwege de play-offs. Mike te Wierik en Bart van Hintum zijn geschorst.

Vermoedelijke opstelling:

Padt, Leal, Itakura, D. van Kaam, Dankerlui, Matusiwa, Lundqvist, Joosten, Suslov, El Hankouri en Da Cruz.

