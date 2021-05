Oog in oog met een schip op ramkoers: 'Ik dacht alleen maar, wegrennen!'

Jesse (21) rijdt op zijn scooter naar huis in Lewenborg. Iets na middernacht bereikt hij de Gerrit Krolbrug. De slagbomen staan omhoog, dus reden om in te houden is er niet. Omdat het donker is en hij niet opzij kijkt, heeft Jesse geen idee van het naderende onheil. Als hij bijna aan het einde van de brug is, gaat het mis.

'Wat heb ik nou weer gedaan?'

‘Op het moment van de impact voelde ik een beving door mijn scooter gaan. Ik verloor de macht over het stuur en viel op de grond.’ Balend likt hij zijn wonden. ‘Wat heb ik nou weer gedaan?’, vraagt hij zich in eerste instantie af. ‘Maar toen keek ik om en zag ik dat er een schip tegen de brug was gevaren. Absurd.'

Ik dacht aan aan een bom of aardbeving, zo hard was het Jesse Wiers - kwam met zijn scooter ten val op de brug

De knal die hij hoort, blijft nog even nasuizen in zijn oren. 'Die was enorm. Ik had oordopjes met muziek in en dacht aan aan een bom of aardbeving, zo hard was het. Ik ben blij dat er verder niemand op de brug was.’

Jesse en Anne op de Gerrit Krolbrug (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

'Dit gaat fout'

Wat Jesse niet weet is, dat er wel degelijk iemand anders op de brug is. Anne van Zijp besluit voor het slapen gaan nog een wandeling te maken. Haar vaste rondje voert over de Gerrit Krolbrug.

‘Op het moment dat ik langs het water liep, waaide het best hard. Toen ik de brug op wilde gaan, zag ik een boot aankomen.’ Ze besluit midden op de hoger gelegen fietsbrug te blijven kijken. ‘Altijd leuk om te kijken hoe zo’n boot onder je door gaat. Het was ook nog een echt grote.’

Alles ging heen en weer, alsof er een explosie was Anne van Zijp - stond op de voetgangersbrug

Kijkend naar de boot bekruipt haar het gevoel dat er iets niet klopt. ‘Het stomme is dat je op het moment zelf niet beseft wát. Het is donker en je ziet ook niet alles.’ Ze duwt het gevoel van zich af met het idee dat het wel goed zal gaan. Maar dan komt de boot wel heel dicht bij. ‘Ik zag hem niet afremmen en besefte: dit gaat fout. Hij was net onder de eerste fietsbrug door toen ik een immense knal hoorde. Alles ging heen en weer, alsof er een explosie was.’

De stukgevaren brug (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Anne bedenkt zich geen moment en rent van de brug af, in de richting van de stad. ‘Ik wist niet of de brug het zou houden en welke lading het schip vervoerde. Het zouden ook chemicaliën kunnen zijn.’

Als ze ver genoeg weg is gerend, durft ze om te kijken. ‘Ik zag dat de boot er nog goed uit zag. Dat leverde geen gevaar op.’

Gapende gat afgezet

Ze belt 112 en probeert contact met de bemanning te krijgen. ‘Die waren met hun eigen dingen bezig en spraken geen Nederlands.’ Samen met andere mensen die de klap hoorden, zet ze de weg af. Zo kan er niemand in het gapende gat vallen waar ooit de brug lag.

Als de eerste adrenalinekick uit haar lichaam is, komt het besef dat het voor haar heel anders had kunnen aflopen. ‘Ik heb wel even lopen shaken ja. Ik heb heel veel geluk gehad dat ik over de fietsbrug ben gegaan.’

Nadat ze haar verhaal aan de politie heeft gedaan, keert ze huiswaarts. Het is dan al drie uur, maar slapen doet ze amper. 'Ik ben vooral heel blij dat er niemand gewond is geraakt, dat had veel erger gekund.'

'Allemaal slecht van geslapen'

Ook Jesse weet dat hij een engeltje op zijn schouder heeft gehad. Hij komt er vanaf met wat blauwe plekken en schade aan zijn scooter en laptop.

‘Als het vijf meter eerder was gebeurd, lag ik misschien wel in het water tussen de brug en het schip. Had iemand me dan wel gezien?’ Het loopt gelukkig anders. Twee jongens op een passerende scooter helpen hem op de been en blijven bij hem. Zo kan hij de politie en zijn ouders bellen. Dat laatste wordt een gesprek om nooit te vergeten. ‘Hoi pa, ik reed op een brug die werd geramd door een schip en ben gevallen’, begon ik. Hij geloofde het eerst niet, tot hij op internet het nieuws zag. We hebben er allemaal slecht van geslapen.’

