Werkzaamheden bij aangevaren Gerrit Krolbrug zijn gestart: 'Het moet heel voorzichtig'

Een ingewikkelde klus, legt Henk Middendorp van Rijkswaterstaat uit. 'Het brugdek wordt met een grote kraan langzaam opgetild om te zien of hij langzaam terugbuigt in de oorspronkelijke staat. Dat is nog een hoop die we hebben', vertelt hij.

'Niet overhaast doen'

'Lukt dat niet, dan draaien we het hele brugdek om zijn as en leggen hem op het ponton. In geopende stand, zodat de vaarweg weer vrij is en we de fietsers- en voetgangersbrug weer kunnen vrijgeven. Dan kunnen we daarna rustig kijken hoe we de brug kunnen opruimen. Het moet heel voorzichtig, stap voor stap. En al gaande het plan aanpassen, dat moet je niet overhaast doen.'

Henk Middendorp van Rijkswaterstaat geeft uitleg:

Een impressie van de werkzaamheden:

Drijvers in het water

Uit voorzorg zijn drijvers in het water gelegd. Dat gebeurt omdat in de brug hydrauliek zit, een aandrijftechniek die gebruik maakt van olie. Mocht de leiding knappen tijdens de werkzaamheden, dan kan de olie die dan vrijkomt meteen ingedamd worden.

Uit voorzorg zijn drijvers in het water geplaatst (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

Verkeer wordt omgeleid

Rijkswaterstaat heeft het scheepvaartverkeer over de stremming geïnformeerd via een zogeheten BAS-bericht. Auto- en fietsverkeer wordt lokaal omgeleid.

Rijkswaterstaat doet onderzoek (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

Een van de kranen die de brug moet optillen (Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

Het takelen wordt zaterdagavond voorbereid (Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

Zaterdagavond wordt het takelwerk alvast voorbereid (Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

