Kromowidjojo ziet EK als 'generale repetitie' voor de Spelen

Zwemster Ranomi Kromowidjojo ziet de Europese kampioenschappen van komende week in Boedapest als generale repetitie voor de Olympische Spelen, die over ruim twee maanden beginnen. De drievoudig olympisch kampioene wil op haar vierde Spelen nog één keer vlammen.

'Ik leef voor de Spelen, ik kijk daar ook echt naar uit. Ik wil in Tokio kneiterhard zwemmen en racen', aldus de 30-jarige Sauwerdse. 'Bij de EK gaat het voor mij niet zozeer om de uitslagen en de medailles, maar om het finetunen van mijn races.'

Tussenstap op weg naar het grote doel

De EK in het 50-meterbad van de Donau Arena in de Hongaarse hoofdstad zijn voor Kromowidjojo een tussenstap op weg naar het grote doel.

'Ik zie het zeker niet als 'zomaar' een trainingswedstrijdje. Maar dit is niet het eindpunt. Het gaat om de Spelen. Een meetmoment? Mwah, tussen dit EK en de Spelen kan nog van alles gebeuren. Je kan hier een wereldrecord zwemmen of dertigste worden, maar het biedt allebei geen garanties. Ik ben vooral benieuwd hoe mijn races verlopen. Vorige maand bij de kwalificatiewedstrijden in Eindhoven ging het goed, heel goed zelfs. En toen was ik niet eens echt uitgerust. Nu wel. Ik verwacht dus dat ik qua tijden hier wel een stapje ga maken.'

Ik heb niet iets waarvan ik denk: dat had anders of beter gemoeten Ranomi Kromowidjojo

Toptijden van de concurrentie uit Australië

Op de 50 vrij heeft 'Kromo' met haar 24,11 seconden uit Eindhoven samen met de Australische Cate Campbell mondiaal gezien dit jaar de beste tijd op haar naam staan. Op de 100 vrij klokte ze 53,13, waarmee ze vierde staat op de ranglijst van 2021. Campbell en landgenote Emma McKeon gingen wel al een stuk sneller, met respectievelijk 52,43 en 52,29. Kromowidjojo weet echter van zichzelf dat ze altijd opleeft als de Spelen eraan komen.

'Ik voel me goed, ik zit lekker in m'n vel, de trainingen gaan goed. Of ik ben waar ik nu wil zijn? Dat is vlak voor een toernooi een moeilijke vraag. Maar ik heb niet iets waarvan ik denk: dat had anders of beter gemoeten. Ik ben content met hoe het gaat.'

Zweedse rivaal doet niet mee

Na bijna twee jaar zonder grote toernooien vanwege de coronacrisis wil Kromowidjojo in Boedapest 'lekker knallen'. Ze komt in actie op de 50 en 100 vrij, de 50 vlinder en diverse estafettenummers. Bij afwezigheid van haar Zweedse rivale Sarah Sjöström, die herstellende is van een elleboogbreuk, is de zwemkoningin van Londen 2012 de favoriete voor het goud op de individuele afstanden.

Zoeken naar de perfecte race

Ondertussen blijft ze op zoek naar de 'perfecte' race. Het liefste komende zomer in Tokio. 'In een perfecte race valt alles samen. In gewone mensentaal betekent dat: een optelsom van je skills bij het starten, keren en finishen, de lengte van je slagen en de frequentie daarvan. Als dat allemaal samen komt, heb je een perfecte race. Maar dat is zó moeilijk. De EK zijn weer een mooie gelegenheid om richting de Spelen mijn races zo goed mogelijk aan te pakken.'

