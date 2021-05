Column: Erik de Noorman is in de stad

De ware coach Alex Ferguson en ik hadden destijds twee dingen gemeen: we waren zeer succesvol en Erik Nevland kwam nooit aan spelen toe. Dat kon ook bijna niet anders: Dwight Yorke en Andy Cole waren topspitsen, die zelden geblesseerd raakten. Bovendien speelde er nóg een Noorse aanvaller in Manchester die bepaald geen koekenbakker was: Ole Gunnar Solskjaer, de huidige manager.

Dit eerste elftal was te hoog gegrepen voor Erik, die na zijn Engelse jaren terugkeerde bij zijn oude club Viking FK in Noorwegen. Daar scoorde hij jaar op jaar een flink aantal goals, waardoor de wakkere scouts van FC Groningen adviseerden Erik vast te leggen. Hij kwam en maakte op 7 november 2004 zijn debuut, uit bij FC Twente. Dat werd, door een knappe goal van Nevland, een 2-1 overwinning. In zijn eerste seizoen maakt Erik 16 goals in 20 wedstrijden.

Het is het begin van een ongekende bloeiperiode voor FC Groningen. Erik is de personificatie van het soort voetbal dat onder Ron Jans wordt gespeeld: hard werken, veel druk zetten, altijd proberen te winnen. Heel veel liefhebbers wilden daar graag naar kijken, zodat het uitpuilende stadion dringend uitbreiding behoefde.

Voor het Dagblad van het Noorden heeft Dick Heuvelman in die tijd een mooie serie bedacht: foto’s van sporters, gemaakt door Ewoud Broeksma. Bij ons loopt intussen het programma ‘Passies’ over mensen die in werk of hobby hun ziel en zaligheid stoppen. Ik benader Ewoud, hij doet graag mee en zo sta ik op een middag met Ewoud én Erik Nevland voor een fotosessie in een kleedkamer. Ik mag de werkwijze, de passie van Ewoud vastleggen.

Dat heb ik gedaan, maar hoe hij het nou voor elkaar kreeg, weet ik nog steeds niet precies. Ewoud had een voorliefde voor het fotograferen van mannen. En die moesten zo mogelijk naakt poseren. Met Nevland was daarover van tevoren niets afgesproken. Toch verdween het textiel laagje voor laagje en maakte Ewoud uiteindelijk een serie prachtige naaktfoto’s.

RTV Noord zond in 2005 onderstaande documentaire uit over fotograaf Ewoud Broeksma, die in 2019 overleed:

In 2008 melden we in een nieuwsbericht dat de derde ring er komt. Er zou overeenstemming zijn bereikt tussen FC Groningen, de gemeente en de NV Euroborg. Daarmee kunnen 35.000 Groningers de thuiswedstrijden bezoeken.

Het is de tijd waarin directeur Nijland zich hardop afvraagt waarom er geen sportieve aanval op de traditionele top-3 mogelijk zou kunnen zijn. Niet zo gek, als je spitsenduo bestaat uit Luis Suarez en Erik Nevland.

Amper twaalf maanden later ziet de wereld er anders uit. Met het vertrek van Nevland en Suarez verdwijnt ook langzaam maar zeker de magie die spelers en publiek in de Euroborg jarenlang betoverde. Er blijven steeds meer stoeltjes leeg, lang vóór corona.

Erik Nevland is bijna tien jaar geleden gestopt. Hij houdt het contact met zijn vrienden in Groningen. Ferdi Delies schreef een boek over hem. ‘Een prachtig boek’, zeggen mensen die het al hebben gelezen. Gronings bescheiden stelt de auteur vast: 'Je moet ook wel de grootste sukkel van de hele wereld zijn om hier niets van te maken.'

Schrijver en spits zijn momenteel op tournee om het boek te promoten. Morgen zijn ze in een boekhandel in de stad. Ik ga morgen een boek kopen.

