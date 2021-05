Rondje Groningen: Euuuh Euronews, zo heet die brug niet...

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op rij. Door de hoeveelheid berichten kan dit artikel wat langer laden.

1) Euhm... Euronews?

Bijzonder, dat 'onze' aanvaring ook buiten de landsgrenzen nieuws is, maar om de Gerrit Krolbrug nou zo weg te zetten...

Euronews heeft onze brug niet hoog zitten (Foto: Chris Datema)

2) De eierbal is goed voer!

Thijs stelt een terechte vraag over ons gefrituurde erfgoed.

3) De politie deed het

En de Martinitoren trouwens ook: koningin Máxima feliciteren.

Vandaag de vlag + wimpel de mast in gehesen. Onze koningin Maxima is vandaag jarig en wordt 50 jaar. #vlaggen #wimpel ^ARBT7 Posted by Politie Groningen on Monday, May 17, 2021

4) Mag dat, die supermarktbordjes?

In delen van de binnenstad kun je niet om de lantaarnpaalreclame van de twee grootste Nederlandse supermarktketens heen. De vraag is alleen: mag het? De gemeente reageert erop, en niet alleen de gemeente.

5) Windhoos

Charlotte spotte er eentje bij Wagenborgen vanmiddag

Alwin zag de windhoos iets dichter bij in Noordbroek

Een windhoos in Noordbroek (Foto: Alwin)

6) Herman ging er eens goed voor zitten

Vier uur lang viste hij zaterdag aan de Westerwijtwerdemaar op het Hogeland. Dat een half uur terugkijken is bijna net zo ontspannen als vissen zelf.

7) Een nummer voor Chun

Een Chinees die al zestien jaar in de anonimiteit leeft in Nederland omdat hij geen papieren krijgt. Harry Niehof schreef er een protestlied over.

8) Bevers voor de lens

Natuurfotograaf Normen Vink uit Zuidlaren had gisteren behoorlijk veel geluk voor zijn camera, mailt hij RTV Noord. 'Een moederbever met een jonge bever erbij, in de buurt van een grote beverburcht met wel een stuk of tien bevers'. Fraai gekiekt!

Bevers in het Zuidlaardermeergebied (Foto: Normen Vink)

9) Naamgenoot Maxima in Zeehondencentrum

Is-ie niet lief, ja toch? Maak kennis met Maximo, het nieuwste zeehondje in zeehondencentrum Pieterburen. Aangezien het diertje is opgevangen op de dag dat koningin Máxima 50 jaar is geworden, vond het centrum het toepasselijk om het diertje naar haar te vernoemen.

Zeehondje Maximo (Foto: Zeehondencentrum Pieterburen)

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Hier blader je door de vorige edities. Tot morgen!