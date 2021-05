Opnieuw overlast door lekke waterleiding in Veendam: 'Groot onderhoud nodig'

Veendammer Harnold Scheepstra merkte zondagochtend om 10.00 uur dat hij zonder water zat. 'We kregen een flashback naar vorig jaar. Ook een aantal breuken achter elkaar bij ons in de straat, waarna een groot deel van de leidingen is vervangen.'

Dat het nu opnieuw raak is, betreurt Scheepstra. Hij pleit dan ook voor groot onderhoud aan het riool, de bestrating, verkeersveiligheid, openbaar groen en waterleidingen. 'De leidingen in onze wijk liggen er al tientallen jaren in. We zijn bang dat het nog eens echt goed mis gaat.'

Wateroverlast in Veendam door een lekke leiding (Foto: Harnold Scheepstra )

'Houd kranen even dicht'

Ook in de Esdoornlaan in Meeden raakte zondag een waterleiding lek. Het waterbedrijf meldt dat de reparatie in beide plaatsen 'in volle gang' is.

'Als gevolg van de werkzaamheden is er kans op troebel water uit de kraan. Troebel water is niet schadelijk voor de gezondheid. Als het water troebel is, kunt u het beste de kranen in huis even dichthouden. Na een half uur is het troebele water meestal wel uit de hoofdleidingen verdwenen.'

