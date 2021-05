FC Groningen blijft zevende; in play-offs wacht uitwedstrijd tegen Utrecht

FC Groningen is zondagmiddag het reguliere seizoen geëindigd op de zevende plaats. Door de 1-0 nederlaag tegen PEC Zwolle kwam hier geen verandering in.

Hierdoor gaat de ploeg van coach Danny Buijs aanstaande woensdag op bezoek bij FC Utrecht in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal. De wedstrijd in de Domstad begint om 18.45 uur.

Feyenoord of Sparta

Mocht FC Groningen erin slagen dit duel te winnen dan wordt Sparta Rotterdam of Feyenoord de tegenstander in de eindstrijd om een ticket voorronde Conference League. Deze staat voor zaterdag 22 mei ingepland om 20.00 uur. FC Utrecht speelde met 1-1 gelijk tegen PSV en breidde het aantal punten voorsprong op de Groningers uit tot drie.

Eigen goal Itakura

Het duel tussen FC Groningen en PEC Zwolle kwam geen moment op gang en was eigenlijk het aanzien nauwelijks waard. Toch kwam er nog een winnaar toen Zwolle-invaller Reza in de 81e minuut het enige doelpunt van de middag achter doelman Padt leek te frommelen. Het doelpunt telde, maar werd als eigen goal van Itakura geregistreerd. Hiermee kreeg FC Groningen de rekening gepresenteerd voor een belabberde wedstrijd.

Afstandsschoten

In de eerste helft waren er alleen een paar afstandsschoten te noteren. Het meest opvallende feit was de gele kaart die FC Groningen-trainer Danny Buijs kreeg van scheidsrechter Martens vanwege aanmerkingen op de leiding.

Grote kans El Hankouri

In de tweede helft was het zo mogelijk nog slechter. Wel kreeg Mo El Hankouri in de 49e minuut een grote kans. Na een goede aanval was de vleugelaanvaller het eindstation. Vanaf vijf meter schoof hij de bal voor het doel van Zwolle-keeper Mous langs. Vlak daarna gingen El Hankouri en El Messaoudi naar de kant; Lundqvist en Schreck waren hun vervangers. Ook Abraham en Dallinga konden als wissels geen potten breken.

50 punten

In de slotfase gebeurde er ook weinig, op het doelpunt van de thuisploeg na. PEC kan nu op vakantie. FC Groningen heeft zich niet bepaald in vorm gespeeld voor de play-offs. Er ontbraken wel de nodige basiskrachten, maar wellicht is woensdag alles anders. FC Groningen kan in ieder geval terugkijken op een goed seizoen in de reguliere competitie met vijftig punten uit 34 duels.