Buijs: 'Woensdag moeten wij er staan, daar gaat het om in topsport'

FC Groningen-trainer had tegen PEC Zwolle een wedstrijd gezien waarin niet veel gebeurde. In de tweede helft miste zijn ploeg een paar kansen en moest toezien hoe Zwolle in de slotfase wel toesloeg.

'Ik denk niet dat deze wedstrijd doorwerkt naar woensdag,' aldus Buijs. 'Ik baal wel van de nederlaag, maar ik ga nu vol vertrouwen naar de wedstrijd tegen Utrecht omdat ik weet dat we dan met een heel ander elftal de wei in gaan.' Nu komt alles aan op de uitwedstrijd tegen FC Utrecht in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal. 'Dan moeten wij er staan, daar gaat het om in topsport. Presteren op de momenten dat het van je gevraagd wordt.'

Debuut Miguel

Leonel Miguel mocht tegen PEC Zwolle zijn debuut maken voor FC Groningen. 'Hier heb ik heel lang op gewacht. Ik hoorde het zaterdag. Vandaag voelde ik gezonde spanning. Het ging best goed, maar de tegengoal is wel jammer. Er kwam een scherpe voorzet van rechts, ik wou wegwerken maar via Ko en Sergio ging de bal erin.' Waar zijn toekomst van ligt is nog onduidelijk. 'Daar kan ik nog niet veel over zeggen. Dat zal binnenkort duidelijk worden.'

Verkeerde keuzes

Azor Matusiwa vond dat FC Groningen dominant was. 'In de eindfase maakten wij veel verkeerde keuzes. Zeker, we hadden meer moeten creëren maar de opzet was goed.' Veel volgers vonden het een hele matige vertoning van de Groningers, maar hier ging Matusiwa niet in mee. 'Het veldspel ten opzichte van een aantal weken geleden is verbeterd.'

