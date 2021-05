Expeditie 1,5 meter spot auto's met bekende jonge Groningers

Tijdens het toeren door onze provincie komt Expeditie Grunnen-presentator Ronald Niemeijer twee oude bekenden tegen in Meedhuizen. Martijn en Roy gingen eerder viraal met een filmpje over de VW-Transporterrrrrrrrrrr.

'We kregen allemaal berichtjes dat we op televisie waren geweest en op Dumpert. Er zijn zelfs WhatsApp-stickers van ons gemaakt', vertelt het tweetal enthousiast.

De Hoofdstraat in Meedhuizen was vandaag lange tijd afgesloten door een gaslek. De broertjes Martijn en Roy werden daardoor op bijzondere wijze naar school gebracht.. šŸš’www.rtvnoord.nl/nieuws/210294 Posted by RTV Noord on Friday, June 28, 2019

'Ze zijn gek op auto's', vertelt hun moeder. Samen met Ronald gaan ze langs de weg auto's spotten, maar dan moeten die wel eerst voorbijkomen.

Martijn & Roy zijn gek van auto's šŸš— Samen met Ronald gaan ze auto's spotten, maar dan moeten die wel langskomen... Posted by RTV Noord - Expeditie Grunnen on Sunday, May 16, 2021

Ook in Expeditie 1,5 meter:

- 'Ik woon al 71 jaar in dit huis'

- Tourrit met trike voor zieke Aleksandra

- Een Duitse en een Grunnegse vlag in de tuin

- Wateroverlast in Veendam

- Het mysterie in Wildervank

Expeditie 1,5 meter bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!