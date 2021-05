Donar aan rand van afgrond na harde nederlaag in Den Bosch

Donar is in de halve finale van de play-offs tegen Heroes begonnen met een flinke nederlaag. In Den Bosch werd het eerste duel van de best-of-three-serie met 21 punten verschil verloren (97-76), waardoor de Groningers dinsdag moeten winnen om kans te houden op de finale.

De ploeg van coach Pete Miller begon gemotiveerd aan het duel, nadat tientallen Donar-fans zondagochtend de selectie een feestelijk vertrek bezorgden in Hoogkerk.

De nummers twee en drie van de Elite A-groep waren goed aan elkaar gewaagd in de openingsfase. Na het eerste kwart stond Donar met twee punten voor (20-22). Halverwege was de stand 45-39. De thuisploeg was met name sterker in de rebound (22-17). Zo had Thomas van der Mars halverwege al tien rebounds gepakt.



Donar komt terug

In het derde kwart kwam Donar terug mede dankzij scores van Juwann James en Damjan Rudez. Rudez zorgde er met een driepunter voor dat het 58-58 werd, en op de buzzer schoot Jarred Ogungbemi-Jackson even later koel met een driepunter zijn ploeg op een minimale voorsprong na drie kwarten (60-61).

Genadeklap

In het laatste kwart ging het helemaal mis voor Donar. Binnen vijf minuten stonden de Groningers met maar liefst tien punten achter (76-66). Die run bleek de genadeklap. Miha Lapornik (20), Jacori Payne (26) en Demario Mayfield (28) waren scorend erg belangrijk voor de Bossche ploeg. Topscorer aan de kant van de Groningers was Jarred Ogungbemi-Jackson met 21 punten.

Het tweede duel wordt dinsdagavond om 19.30 uur gespeeld in MartiniPlaza en is live te volgen bij RTV Noord. Bij een gelijke stand spelen beide ploegen donderdagavond het beslissende derde duel.

