Miller: 'In het vierde kwart hadden we het defensief niet op orde'

Donar-coach Pete Miller zag dat zijn ploeg door een slecht vierde kwart tegen een fikse nederlaag (97-76) aanliep in Den Bosch. 'Dit komt hard aan, maar we hebben geen tijd om te treuren. Dinsdag wacht de tweede wedstrijd in MartiniPlaza.'

Miller had de week voorafgaand aan het duel tegen Heroes Den Bosch een goed gevoel en zag dit in de eerste drie kwarten uitkomen. 'Toen was er niets aan de hand, we stonden zelfs na dertig minuten spelen met 60-61 voor. In het vierde kwart liep het voor ons uit de hand. Hun schoten vielen, onze defensieve organisatie klopte niet meer.'

De coach had wel veel energie gekregen van de fans die 's ochtends het team hadden uitgezwaaid. 'Onze fans zijn geweldig. Ik wil iets terug doen voor hun. Te beginnen met de wedstrijd van dinsdag. Dan moeten we winnen. Deze nederlaag is te groot, maar het zijn de play-offs. De wedstrijden volgen elkaar nu snel op. We moeten door.'

Uit handen geglipt

Aanvoerder Thomas Koenis zag ook dat de wedstrijd Donar in het vierde kwart uit handen was geglipt. 'Het is een zure nederlaag. Na dertig minuten staan we gewoon nog voor. In het vierde kwart vallen hun schoten en voeren we zelf dingen niet goed uit.'

'Doordat Den Bosch ook steeds meer aanvallende rebounds ging pakken, en daaruit ging scoren, kwamen we er niet meer aan te pas. Ik kreeg voor het einde van de wedstrijd nog mijn vijfde fout, maar dat zegt me niets. Ik heb alles gegeven. Positief was dat we eindelijk de fans weer hebben gezien. Dinsdag willen we de supporters een overwinning geven.'

Niet treuren

Damjan Rudez was niet al teveel onder de indruk van de nederlaag. 'Felicitaties aan Den Bosch, maar dit is pas de eerste wedstrijd. We hebben alles gegeven. Nu moet het vizier op dinsdag. De play-offs gaan door, geen tijd om te treuren. In het vierde kwart maakte Den Bosch een aantal moeilijke schoten. In het seizoen hebben we al laten zien dat we deze ploeg kunnen verslaan. Daar gaan we nu voor.'

Ook Rudez maakte vanochtend tijd voor de fans. 'De laatste keer dat we ze gezien hebben was na de eerste gewonnen uitwedstrijd onder coach Pete Miller (64-105 tegen Den Helder Suns, red.). Toen hebben ze ons ook begroet. Helemaal in dit zware seizoen zonder publiek in de hal voel je minder connectie met de fans. Dat ze de tijd genomen hebben om ons uit te zwaaien betekent veel voor ons.'

