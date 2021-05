Tegenslag: Rijkswaterstaat hoopt klus Gerrit Krolbrug 's nachts te klaren

Zondagochtend om 07.00 uur begon de operatie. Langzaamaan werd de brug door een ponton onder de brug omhooggedrukt. Met een kraan werd de brug ook heel voorzichtig omhoog getrokken, maar aan het einde van de dag blijkt de operatie meer tijd te kosten.

Kleine hickup

‘We waren heel voortvarend bezig’, legt Henk Middendorp van Rijkswaterstaat uit. ‘Maar we hadden een kleine hickup.’ Een drijver onder de brug maakte water en zonk enigszins.

‘We waren de drijver aan het monteren. Een ontluchtingsgat kwam net onder de waterspiegel, waardoor er water in de drijver is gestroomd. De drijver is daardoor iets gezonken.’

Twee uur later naar huis

Het is geen groot probleem, verzekert Middendorp. ‘We hangen de drijver in de kraan, pompen hem droog en maken het gat dicht. Dan kunnen we verder, zodat we alsnog morgenvroeg om 06.00 uur klaar zijn.’

Topoverleg op zondagavond met Henk Middendorp (midden) (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

‘Het hele spel schuift gewoon twee uur op’, legt Middendorp uit. ‘Dat is niet zo spannend, behalve dat wij twee uur later naar huis kunnen. Maar we doen ons best er gaan ervan uit dat het morgenvroeg om 06.00 uur klaar is.’

Loopbruggen weer toegankelijk

De Gerrit Krolbrug blijft dan voorlopig aan de Korreweg-kant op een drijver liggen, zodat de brug verder onderzocht kan worden. Het scheepvaartverkeer zou dan relatief snel weer hervat moeten kunnen worden en ook de loopbruggen worden dan weer toegankelijk.

