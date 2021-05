Gerrit Krolbrug vanavond weer open voor scheepvaartverkeer (update)

Het scheepvaartverkeer wordt daarentegen waarschijnlijk vanavond (maandag) om 20:30 uur hervat. De schepen die liggen te wachten zullen dan in colonne hun weg kunnen vervolgen.

De brug is weer open (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Rijkswaterstaat kreeg zondagavond te maken met een tegenvaller toen er water stroomde in de drijver waar de brug op ligt. Henk Middendorp van Rijkswaterstaat: ‘Het is een heel oude brug met een eigen wil. Normaal is een brug gelast, maar deze is geklinknageld. Dat ging zo honderd jaar geleden en dat gedraagt zich anders dan wij hadden berekend. Nu moeten we ons plan aanpassen.’

We denken nu dat in de loop van de middag fietsers en voetgangers weer gebruik kunnen maken van de brug Henk Middendorp van Rijkswaterstaat

Brug in geopende stand krijgen

‘Het dek van de brug ligt scheef’, legt Middendorp uit. ‘Hierdoor werd de drijver scheef belast. Er stroomde water in en hij is deels gezonken. We zijn de nacht bezig geweest met het leegpompen van de drijver en we hebben alle zestien ontluchtingsopeningen dichtgezet, zodat dit niet weer kan gebeuren.’

Maandagmorgen is de drijver opnieuw onder de brug gevaren. 'Die ligt nu zo goed als op zijn plek en wordt vast gelast. Straks gaan we die leegpompen en dan komt de brug omhoog.’

Vervolgens kan het ponton onder de brug weg en wordt de brug opengedraaid. ‘De schepen kunnen er dan weer door’, zegt Middendorp. ‘Dan kunnen wij de kranen afbreken, waarna de voetgangers en fietsers over de loopbruggen kunnen. Of dat voor de avondspits lukt? We doen ons uiterste best.’

Wat gebeurt er nu met de brug?

De aangevaren brug ligt er dus voorlopig geopend bij. Het brugdek wordt aan de kant van de Korreweg gelegd. Middendorp: ‘We gaan de komende dagen kijken of hij nog functioneel inzetbaar is’.

De brug is waarschijnlijk morgenvroeg weer begaanbaar (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

In de loop van maandag blijkt dat de brug vandaag nog niet toegankelijk zal zijn voor fiets- en voetgangersverkeer. Morgenochtend is dat mogelijk wel het geval.

Wat gebeurde er vrijdag- op zaterdagnacht?

Dit weekend voer een Duits vrachtschip tegen de brug aan. Die raakte daardoor zwaar beschadigd en kon niet meer worden bediend. Door de aanvaring kwam de brug scheef in het draaischarnier te hangen. Zo'n twintig schepen lagen zondagavond voor de brug te wachten om door te kunnen varen.

De 59-jarige Tsjechische schipper van het vrachtschip was niet onder invloed van drank of drugs tijdens de aanvaring. De man heeft wel een proces-verbaal gekregen vanwege 'geen goed zeemanschap'. De politie onderzoekt of de man nog meer ten laste zal worden gelegd.

Update 16:20: Dit bericht is aangevuld met de verwachting dat de brug voorlopig niet beschikbaar zal zijn voor fietsers en voetgangers.

Lees ook:

- Tegenslag: Rijkswaterstaat hoopt klus Gerrit Krolbrug 's nachts te klaren

- In Beeld: de operatie aan de Gerrit Krolbrug

- Schipper schuldig aan vernieling Gerrit Krolbrug