Binnenstad Groningen toneel voor brandweeroefeningen

De Brandweer gaat vanaf 1 juni werken met een nieuw grootwatertransportsysteem. Zo'n systeem wordt gebruikt om grote hoeveelheden bluswater te verplaatsen. 'Met deze oefening krijgen we inzicht in hoe de grootwatervoorziening werkt in nauwe straten in het centrum van Groningen', meldt de Brandweer op haar website.

Volgens Richard Mensink, groepschef van de brandweer, gaat het hier om de generale repetitie: 'dit is ons verzorgingsgebied en hier moet het gebeuren bij een grote brand.' Hij geeft aan blij te zijn dat de gemeente Groningen de oefening toelaat. 'We willen graag in kaart brengen wat de belemmeringen zijn die we niet hebben kunnen voorzien.'

'Een stukje slang over'

Eén van die belemmeringen is meteen duidelijk: 'Omdat het vrachtverkeer hier nu langs moet in verband met de Gerrit Krolbrug moeten we onze opstelplaats ook aanpassen en zitten we met relingen waar we overheen moeten.'

Volgens Mensink is een aantal belemmeringen die verwacht werd, ook uitgekomen: 'Dat is iets waar we straks nog mee verder moeten. We gebruiken bijvoorbeeld vijftig meter-slangen en merken nu dat we bij het eindpunt, waar we het water willen hebben, een stukje slang over hebben.'

Tot nu toe alleen maar positieve reacties Richard Mensink - groepschef van de brandweer

Positief

Ook is het materieel anders dan de brandweermensen gewend zijn: 'Deze aanhanger is aanzienlijk groter. De techniek is anders en we hebben ook veel meer mogelijkheden met dit systeem in vergelijking met de vorige.'

'Er wordt positief gereageerd door omstanders', aldus Mensink. 'Er zijn wel verkeersregelaars die tekst en uitleg kunnen geven. Tot nu toe alleen maar positieve reacties.'

Westpoort

Dit is niet de eerste keer dat de brandweermensen met dit materieel werken. Eerder was industrieterrein Westpoort al het toneel voor de oefeningen. Hier was meer ruimte dan in de binnenstad van Groningen. 'Dat waren de ideale omstandigheden', zegt Mensink. 'Veel ruimte, geen hoogteverschillen en geen verkeer.'

De oefening duurde tot 12 uur.

