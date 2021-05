De kop van het examen is eraf voor Koen: 'Blij dat het voorbij is'

Wij volgen hem en nog twee andere leerlingen van de Lindenborg in Leek: Tessa van der Kaap en Jessica Snip. Ze hopen over een paar weken hun havo-diploma op zak te hebben.

Koen Klunder maakt bedrijfseconomie (Foto: Eva Hulscher)

Alle uren nodig

Tessa en Jessica starten dinsdag pas; Koen mocht direct aan de bak. Na drie volle uren zwoegen komt hij naar buiten, samen met het merendeel van de examenkandidaten.

Ik ben blij dat het voorbij is, maar eigenlijk had ik nog wel wat meer tijd gewild Koen Klunder

'Ik ben blij dat het voorbij is, maar eigenlijk had ik nog wel wat meer tijd gewild. Bij de laatste drie/vier opdrachten moest ik snel en dat waren alsnog wel drie/vier punten. Dan denk je: oh shit, want die wil je natuurlijk wel hebben!'

De meesten hebben alle tijd nodig (Foto: Eva Hulscher)



Iets soepeler met de regels

Koen (17) woont in Leek en Roden en heeft het profiel Economie en Maatschappij. Hij hoopt zijn examen te halen, maar staat wel twee onvoldoendes. Ál te veel mag er dus niet misgaan. Vooral Nederlands is lastig voor hem; dat staat voor woensdag op het programma.

Omdat leerlingen door de coronapandemie geen normale voorbereiding hebben gehad, zijn de examennormen dit jaar wel soepeler. Koen en de anderen mogen twee vakken herkansen in plaats van één. Ook mogen ze één onvoldoende wegstrepen. Dat maakt het wel iets minder zorgelijk allemaal, vindt Koen.

'

Tessa leert alvast Aardrijkskunde (Foto: Eigen foto)

Dinsdag staan er twee examens op het programma voor Koen: geschiedenis en Engels. Dat betekent dat hij na zijn eerste examen nauwelijks kan uitpuffen; hij gaat direct door met leren. 'Vooral voor geschiedenis.'

Jessica en Tessa kunnen langer voorbereiden

Koens jaargenoten Jessica Snip en Tessa van der Kaap kunnen iets rustiger opstarten. Zij doen het profiel Natuur en Gezondheid en hebben dinsdag alleen Engels. Daar konden ze maandag mooi nog even extra voor oefenen. Hoewel Tessa ook vast vooruit leert voor Aardrijkskunde. 'Ik heb deze week maar één leertoets heb en dat is aardrijkskunde en dat is best veel stof.'

Jessica Snip bereidt Engels voor (Foto: Eigen foto)

Jessica concentreert zich wel op alleen Engels. 'Ik ben nu de signaalwoorden nog even aan het doornemen en maak ook nog een oud-examen Engels.'

