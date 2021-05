Statenfractie VVD: 'Snel duidelijkheid over Gerrit Krolbrug'

Rijkswaterstaat moet op korte termijn duidelijkheid verschaffen over de vervanging van de Gerrit Krolbrug in Stad. De Statenfractie van de VVD vindt dat gedeputeerde Fleur Gräper snel in gesprek moet met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over een oplossing voor de aangevaren brug.

VVD-Statenlid Nico Bakker vreest dat de aangevaren brug kan worden afgeschreven en vindt dat de provincie bij Rijkswaterstaat moet aandringen op een snelle oplossing.

Belangrijke verbinding

'De Gerrit Krolbrug is een belangrijke verbinding tussen de binnenstad en de wijken Beijum en De Hunze', zegt Bakker. 'De brug is na de Paddepoelsterbrug de tweede brug over het Van Starkenborghkanaal die niet langer kan worden gebruikt door het wegverkeer. Het kanaal is bovendien een essentieel onderdeel van de hoofdvaarroute Lemmer - Delfzijl.'

Was al voer voor gesprek

De aanpak van de Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug was al onderdeel van gesprek in het jaarlijkse bestuurlijk overleg tussen de regio en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bakker wil dat gedeputeerde Fleur Gräper buiten dat overleg om gaat aandringen op een oplossing voor het probleem. 'De Paddepoelsterbrug ligt er al meerdere jaren uit. Dat is al een probleem en over de Gerrit Krolbrug komt nog meer autoverkeer. Het is te hopen dat de fiets- en voetgangersbrug binnenkort wel open kan.

Bakker heeft namens de VVD-Statenfractie vragen gesteld aan het provinciebestuur.

