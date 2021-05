De Koffiecorner #125 (met Erik Nevland): 'Strand Larsen kan beter worden dan ik'

De Erik Nevland karavaan eindigt maandagochtend bij de Koffiecorner. Afgelopen week verscheen het boek over de oud-spits. Ter promotie heeft Nevland bijna alle microfoons gehad om te komen vertellen, dus zo ook bij de Koffiecorner. Verder wordt er uiteraard gepraat over PEC - FC Groningen en voorruit geblikt op de play-offs. Want maakt Groningen een kans tegen Utrecht?

Erik Nevland, Niiwino Geertsema, Martin Drent en Stefan Bleeker (Foto: RTV Noord )

Niiwino Geertsema: 'We hebben te maken met Noorse temperaturen in de studio'

Martin Drent: 'FC Groningen is zeker niet kansloos tegen FC Utrecht'

Erik Nevland: 'Ik heb geprobeerd om Romano Postema naar Viking te halen'

Stefan Bleeker: 'Bijzonder dat er zoveel spelers gespaard werden'

Martin Drent: 'Ik heb slechts de samenvatting gezien, want ik was de wachtwoorden kwijt'

Erik Nevland: 'Ik heb geen ambities meer, maar je weet het nooit'

Stefan Bleeker: 'De wedstrijd tegen Emmen is de enige houvast voor FC Groningen'

Martin Drent: 'Doordat Nevland klaar stond, kon ik met een gerust hart stoppen'

Beluister De Koffiecorner #125 hier:

