Publiek welkom tijdens play-offwedstrijden FC Groningen

Het is pas voor de vijfde keer dit seizoen dat er publiek welkom is bij een wedstrijd in de hoogste afdeling van het voetbal. FC Groningen mocht alleen supporters ontvangen tijdens de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. In de Euroborg waren toen zo'n 6000 mensen aanwezig tijdens FC Groningen - PSV.

3000 personen

Woensdag mogen er dus wederom toeschouwers aanwezig zijn als FC Groningen uitspeelt tegen FC Utrecht. 3000 personen. 'Het is altijd een goede zaak dat er publiek aanwezig kan zijn', vindt Wouter Gudde. 'Voetballen met publiek is natuurlijk altijd beter dan voetballen zonder publiek. Heel simpel', aldus de beleidsbepaler. Gudde vindt het uiteraard jammer dat zijn club woensdag uit speelt. 'Het is heel simpel, als we thuis hadden willen spelen, hadden we vier punten meer moeten halen. We hebben het, over het hele seizoen gekeken, prima gedaan. We hebben onszelf in een prima uitgangspositie gemanoeuvreerd.'

Zaterdag in eigen huis?

Mocht FC Groningen woensdag een ronde verder komen, dan wacht wellicht een thuiswedstrijd. Sparta moet dan in de andere halve finale van Feyenoord winnen. Als dat gebeurt speelt FC Groningen zaterdag de finale van de play-offs in het eigen stadion.

Als de finale tegen Feyenoord is, is er nog de kans dat die wedstrijd pas op zondag of maandag wordt gespeeld. Vanwege de finale van het Songfestival, komende zaterdag, kan er die dag geen finale in de Kuip worden gespeeld. 'Het is mogelijk dat de finale dan verplaatst wordt', zegt Gudde.

Gudde wil een aantal FC Groningen-supporters dan de mogelijkheid bieden om de wedstrijd in het eigen stadion te kijken. 'We hebben het dan over de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Het zou mooi zijn als mensen dat dan samen kunnen kijken. Maar ook daar moeten mensen voor getest worden.'

FC Groningen moet woensdag in ieder geval eerst van FC Utrecht winnen, anders is het seizoen ten einde.