Kleedkamer Noord #26: Over Donar, dunks en dildo's

We spreken over voetbalsters in mannenteams, de derde keer scheepsrecht voor Bauke Mollema en het geheim van Auke van de Kamp. Ook hebben we het over Donar, de wel of niet dunk van Davonté Lacy, en Damjan Rudez die terugblikt op de breuk met zijn broer. Ook praat Dick Heuvelman ons bij over de mogelijke cadeautjes die door Emmen aan Sittard zijn beloofd. Dat moet toch kunnen?

Daarnaast belt Jan Tammenga over de nieuwe tafeltennisarena die over drie jaar in Middelstum staat.

De etappe die Bauke volgens Henk gaat winnen (Foto: Giro d'Italia)

-Jan Tammenga: 'Over drie jaar landskampioen in nieuwe tafeltennisarena'

-Karel-Jan Buurke: 'Bij verlies is seizoen Donar mislukt'

-Damjan Rudez: 'Mijn broer weet: het is een harde wereld'

-Henk Elderman: 'Donderdag gaat het gebeuren voor Bauke'

-Niiwino Geertsema: 'Bij VV Warffum zou Lieke Martens de één-na-beste zijn'

-Dick Heuvelman: 'Het gaat dan al snel over speeltjes voor leuke uurtjes met de vrouw'

Beluister Kleedkamer Noord #26 hier:

Podcasts bij RTV Noord

Deze Kleedkamer Noord (en de vorigen) zijn te beluisteren via Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts. Check rtvnoord.nl/podcasts/kleedkamer-noord om te volgen of abonneren via je favoriete podcastapp. Ook wordt de nieuwste aflevering elke week gepubliceerd in de RTV Noord-app en op de sportpagina van rtvnoord.nl.

Naast Kleedkamer Noord heeft RTV Noord ook de FC Groningen-podcast De Koffiecorner (Spotify, Google Podcast en Apple Podcast), Credo, het leven van Ede Staal (Spotify en Apple Podcast) en de politieke podcast Voorwaarts Voorwaarts. (Spotify)

Uiteraard kun je ook altijd naar www.rtvnoord.nl/podcast gaan om onze podcasts te beluisteren.