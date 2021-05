Vriendin Elon Musk kiest voor Winschoter dj: 'Ik dacht: dit is echt sick'

De 33-jarige Boucher met artiestennaam Grimes is als singer-songwriter en producer een van de groten in de Noord-Amerikaanse muziekwereld.

Haar grootste hit Oblivion is bijvoorbeeld meer dan 113 miljoen keer beluisterd op Spotify. Door haar relatie sinds 2018 met Elon Musk, de man achter Tesla en SpaceX, is haar sterrendom alleen maar groter geworden.

X AE A-12

Misschien zijn Grimes en Musk wel het bekendste en meest excentrieke stel van de wereld. Zo vernoemden ze hun nu 1-jarige zoon naar een supersonisch verkenningsvliegtuig, de A-12, en gaven hem de bizarre naam X AE A-12.

In het concertloze coronatijdperk bedacht Grimes met haar management CreateSafe vorig jaar een wereldwijde remixcompetitie met een van de nummers van haar nieuwe album: You'll miss me when I'm not around. Duizenden thuismixers en dj's van over de hele wereld lieten hun fantasie en muziekgevoel erop los.

Een van die dj's is Tim Wittenberg uit Winschoten, ook bekend als dj Tim Holland. 'Ik wilde een andere weg inslaan. Als Tim Holland stond ik van elf tot vijf te draaien in discotheken en clubs zoals Fox Stadskanaal en Ocean41 in Stad. Iets wat ik overigens altijd met ontzettend veel plezier heb gedaan. Maar ik was toe aan een nieuwe muzikale uitdaging. En toen kwam die remixcompetitie voorbij en ik dacht: niet geschoten is altijd mis.'

White&Berg

Wittenberg bedacht een nieuwe naam, White&Berg, en ging aan de slag met het nummer. 'Je kreeg van het label van Grimes losse vocalen en drums en beats. Ik wilde iets heel anders maken. Ik heb het nummer helemaal zelf weer opgebouwd met andere akkoorden. Ik had er een compleet andere compositie van gemaakt dan het origineel.'

Hij stuurde zijn eigen creatie in en hoorde een tijdlang niets. 'Op een gegeven ogenblik werden de prijzen verdeeld, maar ik zat er niet bij. Ik dacht: dat was het dan. Daarna was ik die remix ook snel vergeten. Maar op een dag kreeg ik ineens een mail, waarin beweerd werd dat die van het management van Grimes was en dat ze contact met mij wilden'.

Lacherig mailtje

Wittenberg geloofde er helemaal niks van. 'Ik dacht dat ik voor de gek werd gehouden en ik heb een totaal niet serieus lacherig mailtje teruggestuurd. Het zal wel, dacht ik.'

Maar een week later kreeg hij ineens een telefoontje van een Engels sprekende man die ook zei dat hij van het management van Grimes was. 'Weer geloofde ik het niet. Maar ergens begon het toch te knagen en heb ik het managementbureau opgezocht op internet en die had inderdaad hetzelfde nummer. Heb ik toch maar even teruggebeld.'

Het deed iets met haar gevoel. Hij sprong er voor haar uit Dj Tim Wittenberg

En wat bleek? De remix die Wittenberg had gemaakt, was erg in de smaak gevallen bij Grimes zelf en die wilde er meer mee. 'Ik dacht echt: dit is sick. Grimes had er zelf naar geluisterd. Ze had mijn remix totaal niet verwacht. Het deed iets met haar gevoel. Hij sprong er voor haar uit. Dat is toch geweldig om te horen?'

Royalties

Contact met Grimes zelf, laat staan met Elon Musk, kreeg Wittenberg niet. Wel kreeg hij van het management een contract en een royalties-regeling voor de Winschoter versie van You'll miss me when I'm not around. 'Dat was meteen prima geregeld.'

Tim Wittenberg heeft met White&Berg een nieuwe weg ingeslagen (Foto: Daniela Gransch Fotografie)

Loopt Wittenberg nu binnen? 'Dat niet. De officiële release van mijn versie van het nummer was een paar weken geleden, maar is alleen nog maar via Soundcloud te horen. Nog niet via de grote streamers als Spotify.'

Wittenberg hoopt dat het management van Grimes het nummer in de markt gaat zetten. 'Bij Grimes draait alles om marketing en haar man is nu bezig met cryptomunten en dat willen ze denk ik ook combineren met haar muziek'.

Secret Forest Festival

Voor Wittenberg is de remix van Grimes wel een mooi opstapje naar een nieuwe carrière als White&Berg. Hierdoor krijg je als je bij een platenlabel komt, wel meer geloofwaardigheid. Het is een soort visitekaartje en het staat bovendien heel goed op je cv.'

In het wereldje gaan de verrichtingen van White&Berg als een lopend vuurtje. 'Ik kreeg een aanbieding om op het Secret Forest Festival Stadskanaal te komen draaien. Dat is in juli, en misschien wel een van de eerste festivals na de coronacrisis.'

Momenteel timmert hij ook aan de weg met een eigen nummer: Walk away. Dat staat in de Deephouse Hype Top 100 van Beatport, een Amerikaanse website voor dancemuziek.

Als dj Tim Holland timmerde hij in het verleden met Rianto Welp van de Pompers en dj Stefan Leur aan de weg met de Klompstyle en de houseversie van de IJsbeer uit het Noorden.

Is door het nieuwe succes met White&Berg de Tim Holland-periode nu helemaal voorbij? 'De focus ligt voornamelijk op White&Berg. Maar stiekem hou ik Tim Holland nog wel op een laag pitje aan, want ik vind het heerlijk om van die onzinmuziek te maken.'