Dat bespreekbaar maken is nodig, want homoseksualiteit is onder ouderen nog altijd een taboe, zegt Bos.

Het is vandaag 17 mei, IDAHOBIT, oftewel de Internationale Dag tegen Homo-, Lesbo-, Bi-, Trans- en Interseksefobie. Dat is niet geheel toevallig, want op 17 mei 1990 schrapte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) homoseksualiteit pas officieel van de internationaal gehanteerde lijst van ziekten.

'Nog maar dertig jaar geleden'

'Dat is dus nog maar dertig jaar geleden', zegt Bos. 'En dat is dus ook een feit waar veel oudere homoseksuelen nog mee kampen, met dat ze zijn opgeroeid in een tijd dat je als homoseksueel nog werd bestempeld als iemand die ziek was, en waarin er ook nog allerlei methodes bestonden om jou beter te maken.'

En dat, zegt Marjet Bos, zelf lesbisch en woonachtig in de Oostwolderpolder, schept een onveilig gevoel voor jezelf.

In al mijn jaren in de geestelijke zorg ben ik nooit iemand tegengekomen die openlijk homo, lesbisch of transgender was Marjet Bos

Marjet Bos was jarenlang werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. 'Wat me daar opviel, was dat ik daar nooit een openlijk homoseksuele man, lesbische vrouw of laat staan een transgender tegen ben gekomen. Dat is ook de reden dat ik samen met Klaas Spekken dit programma ben gaan maken, om het op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken.'

'Omgeving moet laten weten dat het okay is'

Want, zegt Bos, in verzorgingstehuizen wonen óók oudere lhbti'ers. 'Het feit dat je niet weet dat ze er wonen, betekent toch dat ze nog niet hunzelf durven te zijn. Wat belangrijk is, is dat de omgeving laat weten dat het okay is dat ze er zijn, dat ze er mogen zijn.'

Samen met Spekken trekt ze met hun Roze Tour van bejaardentehuis naar verzorgingstehuis. Dan wordt er gezongen en verteld. Al tijdens hun voorstelling komen de verhalen los.

Nog tijdens de voorstelling vertellen mensen over hun lesbische dochter, of een oma over haar homoseksuele kleinzoon Marjet Bos

'Dan vertellen mensen over hun lesbische dochter, of een oma over haar homoseksuele kleinzoon', zegt Bos. 'Dit is de eerste keer dat ik daarover in dit huis heb durven praten', zeggen ze dan.'

Certificaat

Wat haar grootste winst tot nu toe is? 'Dat er over wordt nagedacht', zegt Bos. 'Tehuizen kunnen bovendien een certificaat verdienen. De Roze Loper, heet dat. Dat betekent dat je lhbti-vriendelijk bent.'

Wie meer informatie wil, kan hier terecht.