FC Groningen en Mark-Jan Fledderus gaan langer met elkaar door

'Onder leiding van Mark-Jan is het in twee jaar tijd gelukt om een selectie samen te stellen die én kan presteren én een waarde vertegenwoordigt op het veld. Dat zijn twee belangrijke criteria bij de beoordeling van een technisch directeur', motiveert algemeen directeur Wouter Gudde de contractverlenging. Het contract van Gudde zelf werd in maart ook al verlengd tot 2026.

'Al met al hebben we flinke stappen gemaakt binnen de gehele voetbalafdeling en daar willen wij Mark-Jan voor waarderen. Dat is met dit nieuwe contract gelukt. Daar zijn we blij mee', zegt Gudde tevreden.

'Enorme eer'

Fledderus, die van 2004 tot 2008 ook als speler voor FC Groningen uitkwam, is blij dat hij langer in zijn huidige functie aan de Groningers verbonden blijft. 'Ik heb het ontzettend goed naar mijn zin bij FC Groningen en vind het een enorme eer om deze rol te mogen vervullen bij deze mooie club', legt hij uit.

Toch was hij er naar eigen zeggen nog helemaal niet mee bezig om zijn contract nu al te verlengen.

'Blijk van waardering'

'De club wilde er met mij over in gesprek en dat is toch een enorme blijk van waardering', vindt hij. 'Nu weet iedereen binnen de club hoe ik met mensen samenwerk en daarom is dit voor mij echt een bevestiging. Het voelt goed dat hierover tevredenheid is. Ik ben enorm ambitieus, wil me graag verder ontwikkelen en dat wil de club ook. Ik heb het gevoel dat we nog genoeg uitdagingen hebben', aldus Fledderus.

