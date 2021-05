Personeelstekort bij Lentis: noodopvang Winschoten sluit deuren

Patiënten uit heel Groningen in psychische nood moeten voortaan naar de kliniek in de Hereweg in Stad. Alleen de reguliere psychiatrische zorg bij Lentis in Winschoten blijft overeind.

De sluiting van de kliniek aan de Meester D.U. Stikkerlaan in Winschoten is op dit moment nog tijdelijk, maar bestuurder Arien Storm sluit niet uit dat de noodopvang in Winschoten nooit meer terugkeert.

De laatste zet was een corona-uitbraak op de locatie Arien Storm, Lentis

Personeelsproblemen

Lentis kampt al langer met personeelsproblemen op beide locaties. De locatie in Winschoten heeft voornamelijk een tekort aan verpleegkundigen, in Groningen zijn problemen met het rondkrijgen van de roosters van de behandelaars.

Er zijn meerdere redenen voor de personeelstekorten, vertelt Storm: ‘Het is hele specialistische zorg, dus het is sowieso erg moeilijk om personeel te vinden. Daardoor heeft het personeel al langere tijd op de toppen van haar kunnen gefunctioneerd, maar dat leidt nu tot overbelasting. Daar komt bij dat sommige personeelsleden lichamelijk ziek zijn. En de laatste zet was een corona-uitbraak op de locatie in Winschoten vorige maand.’

Door die uitbraak is het besluit om te sluiten in een stroomversnelling geraakt. De plannen voor samenvoegen met Groningen lagen er al, maar door die uitbraak en de nasleep daarvan had Lentis geen keus: de roosters waren simpelweg niet meer rond te krijgen. Patiënten vertellen aan RTV Noord dat deze maand 86 diensten in Winschoten niet zijn ingevuld. Storm bevestigt dat het invullen van diensten in Winschoten ‘echt een heel groot probleem is’.

Mensen die dreigen zichzelf iets aan te doen

Wat dit besluit betekent? De noodopvang in Winschoten telt dertig bedden. Die worden bijvoorbeeld gebruikt door mensen met depressies, psychoses en mensen die dreigen zichzelf of anderen iets aan te doen. Zij worden voortaan opgevangen in Groningen. Dat gaat vanaf komende vrijdag in. Op dat moment sluit die afdeling in Winschoten dus.

Daarnaast zijn er negen bedden voor ouderen met psychische problemen. Zij wonen niet bij Lentis in Winschoten, maar verblijven daar langere tijd. De behandelingen voor ouderen duren over het algemeen namelijk langere tijd. De bedoeling is om hen begin juni onder te brengen bij Ouderenpsychiatrie A-Borg aan de Parklaan in Winschoten.

De afdelingen tellen in totaal zo’n zeventig personeelsleden. Zij worden voortaan ingezet aan de Hereweg in Groningen en op andere locaties van Lentis.

Door de kwaliteit van de zorg verblijven mensen minder lang bij ons Arien Storm, Lentis

Ruimte in Groningen

De noodopvang in Groningen telt 45 bedden. Dat is genoeg, vertelt Storm. ‘Er is hard aan de kwaliteit van zorg bij ons gewerkt. Daardoor verblijven mensen minder lang bij ons. Er wordt ook sneller geschakeld naar ambulante zorg.’

‘We zijn daardoor te ruim in ons jasje komen zitten. Er staat op dit moment een afdeling aan de Hereweg leeg. Dat komt nu goed uit, want daar kan de locatie van Winschoten in huisvesten. Op die manier bundelen wij de krachten.’

Het is nog even de vraag hoe de noodopvang bij Lentis er in de toekomst uit gaat zien. De locatie in Winschoten sluit in elk geval tijdelijk haar deuren. In de zomer wordt geëvalueerd hoe dat bevalt. Storm: ‘Het kan zijn dat die locatie weer open gaat, maar in dit stadium is dat een heel moeilijk haalbare kaart.’

Situatie Hereweg

De situatie bij de opvang aan de Hereweg is meerdere keren in het nieuws geweest. In 2019 kreeg Lentis een tik over de vingers van de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd. Toen werden al personeelstekorten gesignaleerd. Ook werden medewerkers onvoldoende geschoold.

Voor bijvoorbeeld het omgaan met agressie bleek slechts een derde van het personeel te voldoen aan de gewenste scholing. Voor de suïcidepreventie-training was dit slechts 10 procent.

Storm over de huidige situatie in Groningen: ‘Het is nog in opbouw, maar het gaat echt een stuk beter. Er staat nu ook een veel stabieler team. Ik garandeer ook dat de mensen die daar opgevangen worden echt de zorg krijgen die zij nodig hebben en verdienen.’

