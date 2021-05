'Denk goed na voordat je die 5000 euro accepteert'

Inwoners van het bevingsgebied die voor het eerst een melding doen van schade, moeten goed nadenken of het wel uit kan om gebruik te maken van de regeling waarbij ze eenmalig 5000 euro krijgen. Daarvoor waarschuwen de Groninger Bodem Beweging, het Groninger Gasberaad en Vereniging Eigen Huis.

Akkoord gaan met die 5000 euro, kan namelijk consequenties hebben voor de nabije toekomst. Er is een finale kwijting aan gekoppeld.

Een risico

‘Dus als je schade verergert of er komt nieuwe schade en het Instituut Mijnbouwschade Groningen zegt dat er geen beving is geweest met voldoende kracht, dan houdt het gewoon op’, legt Susan Top van het Gasberaad uit. ‘Het is best een risico.’

‘En: alle schade in je huis valt onder die 5000 euro’, vult Jelle van der Knoop van de GBB aan. ‘Wij zullen mensen adviseren het niet te doen. Het is erg verleidelijk, maar hoe vaak komt het niet voor dat een deskundige ergens komt en het dubbele aantal scheuren telt? Mensen weten niet waar ze naar moeten kijken en je zit al gauw boven die 5000 euro.’

‘Alleen als je zeker weet dat je heel weinig schade hebt kun je het doen, maar wees voorzichtig’, waarschuwt Van der Knoop.

Alert zijn

Vereniging Eigen Huis is overwegend positief over de 5000 euro-regeling, maar waarschuwt voor hetzelfde als de Bodem Beweging en het Gasberaad. ‘Hiermee moet de schadeafhandeling sneller gaan, met minder bureaucratisch gedoe’, zegt Steven Wayenberg van VEH.

‘De consequentie van deze vergoeding is dat daarna geen aanvullende schadevergoeding kan worden aangevraagd, tenzij er opnieuw een beving plaatsvindt. Vereniging Eigen Huis waarschuwt huiseigenaren daarom om alert te zijn of de geboden 5000 euro voldoende is om de schade aan hun woning duurzaam te herstellen.’

Verkeerde prioriteit

Wat Top verbaasd heeft, is dat het IMG met deze maatregel prioriteit geeft aan een grote groep mensen die nog nooit een schade heeft gemeld. ‘Het is een beetje wrang, want er zijn veel mensen die al jaren lopen te hannesen met hun schade en hun problemen worden hiermee niet opgelost.’

‘Het is prima dat je makkelijk gevallen makkelijk gaat behandelen, maar het mag niet zo zijn dat je moeilijke gevallen dan ook moeilijk gaat behandelen.’ Het voordeel is volgens Top dat er niet voor elke scheur een dure expert uit het westen van het land naar Groningen hoeft te komen. ‘Voor een schademelding 5000 euro aan uitvoeringskosten is natuurlijk ook krankzinnig.’

