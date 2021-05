Nieuwe website brengt vraag en aanbod Groninger kunst en cultuur dichter bij elkaar

Vanaf vandaag treft vraag en aanbod zich op Kultuurcentrale.nl.

'Nu is alles nogal versnipperd'

De website waar amateurs en professionals uit de Groninger culturele wereld terechtkunnen, is een initiatief van het provinciale Kultuurloket. Volgens projectleider Paula Mulder is er behoefte aan een online platform. ‘Nu is alles nogal versnipperd,’ vertelt ze. ‘We krijgen bij ons loket geregeld vragen van verenigingen die een dirigent of regisseur zoeken. We plaatsen die in onze nieuwsbrief, maar via onze nieuwe website komen vraag en aanbod rechtstreeks met elkaar in contact.’

Projectleider Paula Mulder (Foto: Eigen foto)

Kultuurcentrale.nl is vandaag gelanceerd, maar draait al enige weken proef. Zo lezen we dat de Stichting SpeelGoud voor een theaterfeuilleton op zoek is naar oude caravans en dat er voor het theaterstuk Haim, dat na de zomer in de Eemshaven wordt opgevoerd, plek is voor een stagiair regieassistent.

Helpen bij het maken van kostuums?

Op de website is overigens niet alleen plek voor mensen die zich actief met kunst en cultuur bezighouden, stelt Paula Mulder. ‘Het is ook bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld interesse hebben om als vrijwilliger mee te helpen bij het maken van kostuums of bij de kaartverkoop. Het is echt voor iedereen en voor alle disciplines, voor mensen in alle gemeenten in de provincie Groningen.’

Koor en dirigent leggen rechtstreeks contact

Om een bericht te kunnen plaatsen op de site moet eerst een profielpagina worden aangemaakt. Daarmee kun je reageren op de berichten of zelf een oproep plaatsen. ‘Je kunt heel gericht een bericht sturen dat je koor op zoek is naar een nieuwe dirigent. Een dirigent kan op jouw profielpagina informatie over je koor vinden. Dus die kan meteen kijken: is het iets voor mij? Wanneer repeteren ze? Wat voor genre zingen ze? De dirigent kan dan rechtstreeks contact leggen,’ aldus Mulder.

Wat als we straks weer mogen?

Hoewel ook de Groninger kunst- en cultuurwereld voor een groot deel plat ligt door de coronacrisis, denkt Paula Mulder dat dit het juiste moment is om met de Kultuurcentrale te komen. ‘Er is gelukkig licht aan het eind van de tunnel en we merken in het culturele veld dat weer nagedacht wordt over nieuwe projecten. Organisaties zijn bezig met de vraag: wat als we straks weer mogen? En dan is het gewoon fijn dat zij dat kunnen laten zien en dat ze kunnen aangeven waar ze mee bezig zijn en waar ze naar op zoek zijn.’

RTV Noord is mediapartner van het Kultuurloket.