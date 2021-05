Zorgen bij ondernemers en wachtende schipper: 'Ik moet naar m'n vaccinatie!'

Ondernemers maken zich zorgen over de financiële gevolgen daarvan.

'Het gaat dan om zorgen over minder klanten en dus een derving van inkomsten', zegt Guus Vries namens de ondernemers. Hij is voorzitter van de Bedrijvenvereniging Noord-Oost (BVNO) en behartigt de belangen van de aangesloten ondernemers.

Ondernemers en scholieren

Zijn telefoon stond op de dag van de aanvaring roodgloeiend. Hem werd al snel duidelijk dat ondernemers zich zorgen maken. Vries houdt hoop, zo weet hij nog niet of Rijkswaterstaat een tijdelijke brug gaat aanleggen.

Hij hoopt van wel: 'Eigenlijk valt er weinig te zeggen, maar er zijn wel zorgen. Stel dat er drie jaar geen autoverkeer mogelijk is, dan zijn er terechte zorgen. Voor hetzelfde geld is de creativiteit van Rijkswaterstaat zodanig dat er binnen een aantal maanden wel degelijk een voorziening loopt. Wij willen dus ook niet op de zaken vooruitlopen.'

Het was een geluk dat het in het weekend was. Daardoor waren de ouders en leerlingen er goed op voorbereid Rob Planjer - teamleider Wessel Gansfort

Voor een deel van de leerlingen van de aangrenzende middelbare school Wessel Gansfort was het vanochtend ook omfietsen geblazen. Volgens teamleider Rob Planjer waren vele leerlingen wel op de hoogte van de situatie. 'Het was een geluk dat het in het weekend was', laat hij weten. 'Daardoor waren de ouders en leerlingen er goed op voorbereid. Twee leerlingen waren te laat.'

Wachtende schipper

De Belgische schipper Eddy de Munter ligt net als meerdere van zijn collega's te wachten tot hij verder kan varen. De Munter kwam zaterdagochtend aan bij de brug, omvaren was voor hem geen optie meer. 'Wij konden niet door de stad varen, wel qua lengte, maar we liggen te diep', zegt de uit Antwerpen afkomstige schipper.

Schipper Eddy De Munter (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)

De Munter is geen onbekende, hij is al meer dan 50 jaar werkzaam in de vaart en komt gemiddeld één keer per jaar in Groningen en dan vaart hij ook onder de Gerrit Krolbrug door. Nu vervoert hij ruim 600 ton aan veevoer. 'Ik kan hier nog wel een paar dagen blijven liggen, maar al te lang moet het ook niet duren.'

De firma belde mij vanochtend al om zeven uur: 'Waar ben jij met mijn graan'? Schipper Eddy de Munter

De schipper werd al opgebeld door zijn opdrachtgever: 'De firma belde mij vanochtend al om zeven uur: 'Waar ben jij met mijn graan', vroegen ze aan hem. 'Ze hebben dat natuurlijk wel betaald. Het is een hele hoop geld hè, wat hier inzit', zegt hij wijzend naar zijn schip.

Humeur niet verstieren

De Antwerpenaar laat zijn humeur in elk geval niet verstieren door de aanvaring. Hij hoopt wel dat hij snel kan doorvaren naar het afleveringsadres. Hij gaat woensdag hoe dan ook terug naar België. 'Dan moet ik mijn tweede coronavaccinatie halen', zegt hij vastberaden.

