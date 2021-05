Damjan Rudez: ‘Eén van de moeilijkste periodes uit mijn carrière’

‘Ik zal niet liegen, het was zeker één van de moeilijkste periodes uit mijn carrière. We hebben namelijk een hele bijzondere band. Ik heb er nog niet in het openbaar over gesproken, omdat het zo’n gevoelig onderwerp is’, laat de 34-jarige goedlachse Kroaat weten.

'We hadden het kampioenschap samen willen vieren'

Damjan Rudez, die maar liefst 146 duels in de NBA speelde, kwam vorige zomer juist naar Groningen om iets bijzonders te doen, samen met zijn broer. ‘Helaas is dit seizoen voor ons beiden niet zo gelopen zoals we wilden, in de zin van dat we het kampioenschap samen hadden willen vieren. Dat was namelijk het oorspronkelijke romantische idee dat we samen hadden’, aldus Damjan Rudez, die denkt dat broer Ivan goed begrijpt dat hij het seizoen gewoon afmaakt.

‘We zijn broers, maar mijn broer zit al lang genoeg in deze business om te weten hoe het werkt. Je hebt aan de ene kant loyaliteit en aan de andere kant moet je gewoon je werk doen. Hij weet ook dat ik hier kwam uit respect voor Donar en omdat ik hier wil zijn. Natuurlijk was hij wel één van de belangrijkste redenen dat ik hierheen ben gekomen, maar ik heb niks anders dan goede gevoelens richting Donar, de stad en de fans. Ik voel me hier goed en verbonden.’

'Het hele jaar samen gebloed'

‘Uit respect voor mijn broer en voor het team, wilde ik er geen commentaar op geven. Ik ben verder gegaan en natuurlijk was het een erg lastige situatie. Ik ben echt door een moeilijke periode gegaan. Ik weet zeker dat iedereen uit het team dat wel zag, maar ik moet zeggen dat ik veel steun voelde van mijn teamgenoten, de coach en de hele organisatie. De steun die ik kreeg van de mensen met wie ik elke dag werk, betekende veel voor me.’

‘Dat maakte het uiteindelijk een makkelijke beslissing om door te gaan en om toegewijd te zijn aan het team, want we hebben het hele jaar samen gebloed en ik voelde dat ik daar onderdeel van was. En alles staat nog op het spel voor ons. Er is geen reden om niet optimistisch te zijn over onze kansen.’

Broers Ivan en Damjan Rudez op archiefbeeld (Foto: JK Beeld)

'Ben echt gefocust om hier te winnen'

Of Damjan Rudez een eventuele titel ook op zou dragen aan zijn broer? ‘Natuurlijk wil ik de titel in eerste plaats voor mezelf winnen. Op dit moment is het moeilijk voor mij om te zeggen hoe mijn broer zich zou voelen als we de titel zouden winnen. Ik weet zeker dat hij blij voor mij zou zijn, maar daar hoeven we het niet over te hebben. Het is een gevoelige familiesituatie met een hoop gemengde gevoelens.’

‘Ik ben nu op mezelf gefocust. Ik heb mijn eigen carrière en hij die van hem. Hij is een goede coach en ik weet zeker dat er een moment komt dat hij weer kan laten zien wat hij kan. Ondertussen zet ik mij honderd procent in. Ik voel me onderdeel van Donar en echt gefocust om hier te winnen’, zo besluit Damjan Rudez.

Damjan Rudez in actie tegen Heroes (Foto: JK Beeld)

Derde duel?

Donar speelt dinsdagavond vanaf 19.30 uur in MartiniPlaza het tweede duel in de halve finale van de play-offs tegen Heroes uit Den Bosch. Dat duel is live te volgen via een stream van RTV Noord. Bij winst van de Groningers spelen beide ploegen donderdagavond het beslissende derde duel. Als Donar verliest, is het seizoen voorbij voor de ploeg van coach Pete Miller.