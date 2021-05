Gerrit Krolbrug weer open voor vaarverkeer: 'Best een opluchting'

Rond 19:30 uur kwam er eindelijk beweging in het brugdeel, dat toen op z'n plaats kwam te liggen. Daardoor is het Van Starkenborghkanaal weer open voor vaarverkeer.

'Het is voor mekaar'

'Het is voor mekaar', zegt Henk Middendorp van Rijkswaterstaat. 'We hebben de brug op z'n ligplek gekregen. Het was vandaag toch nog even een worsteling, omdat hij klem lag tegen de keerwand. We hebben hem dus echt weg moeten bikken.'

Bovendien lagen de loopwielen ook van de rails af. 'Daar hebben we eindeloos aan moeten vijzelen. Maar toen dat eenmaal gelukt was, was het ook binnen een kwartier klaar.'

De brug is weer open (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Vanaf vanavond laat kunnen ook fietsers en voetgangers weer over de brug Henk Middendorp - Rijkswaterstaat

Opluchting

En dat is best wel een opluchting, geeft Middendorp toe. 'We hebben er drie volle dagen met een heel team non-stop aan gewerkt, dus dan ben je opgelucht. Maar nog belangrijker: opgelucht ook voor de vaarweggebruikers, en vannacht ook voor de fietsers en de voetgangers, die er dan weer gebruik van kunnen maken.'

Rond 20:30 uur werd de brug al opengesteld voor het scheepvaartverkeer, dat in twee colonnes (van oost naar west en vice versa) z'n weg kon vervolgen. Vannacht wordt de permanente beveiliging aangebracht en wordt de verkeersverlichting weer op orde gemaakt.

Lees ook:

- Zorgen bij ondernemers en wachtende schipper: 'Ik moet naar m'n vaccinatie!'