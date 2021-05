Kromowidjojo pakt EK-zilver met estafetteploeg

De Nederlandse ploeg, die verder bestond uit Kira Toussaint, Marrit Steenbergen en Femke Heemskerk, eindigde met een tijd van 3.34,29 achter Groot-Brittannië (3.34,17). Het brons ging naar Frankrijk (3.35,92).

'We gingen voor goud'

Kromowidjojo was met 53,56 de snelste startzwemster, maar Toussaint - de rugslagspecialiste die tot haar eigen verrassing de finale mocht zwemmen - zakte terug naar de derde plaats. Steenbergen handhaafde zich op die positie, waarna Heemskerk sterk kwam opzetten. Het was net niet genoeg voor de Europese titel.

Een mooie zilveren medaille, maar we wilden natuurlijk voor goud gaan Ranomi Kromowidjojo

'Een mooie zilveren medaille, maar we wilden natuurlijk voor goud gaan', zei Kromowidjojo. 'Dit is een les voor Tokio, dit houdt ons scherp.'

Bij de vorige EK in 2018 pakte Oranje ook zilver, toen achter Frankrijk. In 2016 ging het goud wel naar het Oranje-kwartet. Beide keren was Kromowidjojo ook van de partij.

Finale 50 meter vrije slag

Eerder op maandag kwalificeerde de 30-jarige zwemster uit Sauwerd zich ook al voor de finale van de 50 meter vrijde slag, net als Femke Heemskerk. Kromowidjojo tikte in de halve finales aan na 24,14. Dat was de tweede tijd in een veld van zestien deelneemsters. Heemskerk was met 24,41 goed voor de vijfde tijd. De Deense Pernille Blume (olympisch kampioene) was met 24,06 het snelst. De finale is dinsdagavond.

Kromowidjojo neemt in de Hongaarse hoofdstad individueel verder deel aan de 100 meter vrije slag en de 50 meter vlinderslag.