Analyse: gemeenteraad zonder lef zet Stadskanaal op achterstand

In het voorjaar van 2020 besluit het college van Stadskanaal om 378 woonpercelen van de lijst te verwijderen. Pas een jaar later komt Stadskanaal - ondanks verschillende waarschuwingen - terug op dat besluit.

Ze waren nog zo gewaarschuwd. De ondernemers Martin van der Leest en Ben Timmermans, qua werkgevers niet de eerste de beste in de Kanaalstreek, meldden in september vorig jaar de gemeenteraad: lieve mensen, toon wat meer ambitie. Er is in toenemende mate sprake van krapte en de gemeenteraad moet juist ruimte bieden aan nieuwbouwwoningen in de gemeente Stadskanaal. Met het schrappen van bijna 400 wooncontingenten help je de lokale woningmarkt en de lokale economie zeker niet, zo lieten zij weten.

Vergeefse poging

De coronacrisis was in volle gang, maar makelaars voelden dat de markt ook bewoog in Stadskanaal. Raadslid Klaas Pals, zelf actief in het vastgoed, deed nog een vergeefse poging om de woontitels te redden.

De gemeenteraad van Stadskanaal, onder aanvoering van de christelijke partijen ChristenUnie en CDA, besloot echter anders. De 378 woontitels werden van de lijst gehaald, inwoners die in Stadskanaal naar het gemeentehuis belden met de vraag waar nieuwbouwwoningen mogelijk zijn, kregen in bijna alle gevallen nul op het rekest. Ze kregen te horen: ‘De woonvisie biedt geen ruimte.’

Nu, driekwart jaar sinds de genoemde raadsvergadering, heeft de gemeenteraad alsnog besloten weer woontitels open te stellen. Rijkelijk laat, nu omliggende gemeenten als Veendam, Oldambt en Westerwolde al met de krapte op de woningmarkt aan de slag zijn gegaan. In Stadskanaal is de lijst maar weer uit de kast gehaald, in plaats van actief met de markt de woningbouwbehoefte te peilen en openbare inschrijfmomenten te beleggen.

Krapte op de woningmarkt

‘Vorig jaar was er ook al krapte op de woningmarkt’, zei PvdA-raadslid Egbert Hofstra terecht in de raadsvergadering. ‘Wat ons betreft is het een verloren jaar. We zijn op achterstand gezet. Buurgemeenten zijn aan de slag gegaan en er zijn mensen geweest die we nee hebben moeten verkopen omdat woontitels waren wegbestemd.’

In het voorjaar van 2020 was er namelijk wel degelijk behoefte aan nieuwbouwwoningen, en een meerderheid van de gemeenteraad van Stadskanaal handelde in september vorig jaar amateuristisch door niet te luisteren naar insprekers en slaafs het betoog van de wethouder te volgen, die een juridisch correct voorstel aanbod, maar het naliet om actief met de markt aan de slag te gaan.

Weinig hoop

Ook de huidige strategie wekt weinig hoop. Wethouder Goziena Brongers kondigde aan een persbericht te versturen dat Stadskanaal haar woontitels weer openstelt voor de bouw. Na een mailtje met een persboodschap moeten de woningen als paddenstoelen uit de grond verrijzen. Geen woord over eventuele gesprekken of afspraken met marktpartijen als makelaars en projectontwikkelaars. Dat biedt vooralsnog weinig perspectief voor bouwend Stadskanaal.

‘We missen al een jaar vlammende betogen en vlammende berichten hoe mooi het wonen in Stadskanaal is’, constateert Pals. Woningzoekend Stadskanaal zal hem geen ongelijk geven.