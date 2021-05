Culinaire vakschool: 'Sommigen hebben niet eens een zwemdiploma'

Het is een spannende ochtend op de culinaire vakopleiding, drie leerlingen doen examen. Ze krijgen daarbij twee en een half uur de tijd om een zelf samengesteld driegangenmenu te presenteren. Behalve het geluid van snijdende messen en sissende pannen heerst er stilte en concentratie.

Nieuwe kans in hun leven

Paul Rodenberg begon acht jaar geleden de culinaire vakopleiding in Groningen. In tien intensieve weken worden studenten klaargestoomd voor het koksvak. Voor veel deelnemers is het een nieuwe kans in hun leven of carrière.

Rodenberg: 'Sommige mensen hebben nog nooit een diploma gehaald. Niet eens een zwemdiploma, die zien we hier zo goed bezig. Dat is echt geweldig.’

Iedereen heeft een gave, die proberen we te zien Paul Rodenberg

Omdat de opleiding goede contacten heeft in het werkveld is de uitstroom naar een betaalde baan vaak succesvol. Zo’n zestig procent van de mensen die de culinaire vakopleiding heeft doorlopen vindt een baan in de horeca.

Rodenberg probeert iedere leerling op zijn of haar niveau te laten uitblinken: 'Iedereen heeft een gave, die proberen we te zoeken. Daarin zoeken we het uiterste op. Voor de ene is dat een eetcafé, voor de andere een sterrenzaak.'

Van makelaar naar kok

Veel van de deelnemers vinden het moeilijk om hun draai te vinden in het leven. Ze zijn gestopt met school of komen vanuit de sociale dienst op de vakschool terecht. Maar er zijn ook mensen bij de op eigen initiatief een carrière-switch maken.

De examenkandidaten aan het werk (Foto: Arienne Dozeman / RTVNoord)

Zoals Wessel Blok, die vandaag examen doet. Hij was makelaar, maar wilde eigenlijk iets anders. Pieter-Matthijs Bolt studeerde eerst populaire cultuur in Leeuwarden, maar maakte deze opleiding niet af.

’Ik maak ook eigen messen. Als ik het koken en maken van messen kan combineren heb ik mijn doel bereikt.'

De derde examenkandidaat vandaag is Aaltina Steehouwer. Zij organiseert wandeltochten door Oost-Groningen en wil daarnaast ook graag voor haar wandelaars gaan koken.

Ook de culinaire vakschool heeft het moeilijk gehad in coronatijd. Het aantal aanmeldingen is door de pandemie sterk achtergebleven. En vanwege de RIVM-richtlijnen om afstand te houden kon er alleen in kleine groepjes worden gewerkt. Met 40.000 euro subsidie van de provincie Groningen kreeg de school een flinke steun in de rug. ‘Dat is echt onze redding’, meent Rodenberg.

Geslaagd

De salade met droog gepekelde bietenzalm was perfect op smaak, de pompoencarpaccio subliem. De drie kandidaten zijn allemaal geslaagd.