Gemeenten kijken in het geheim mee op sociale media (update)

Dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek van de NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in opdracht van onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap.

Zicht krijgen op ongeregeldheden

In het onderzoek staat dat gemeenten sociale media zoals Facebook en Twitter gebruiken voor handhaving van de openbare orde, bijvoorbeeld om rellen in het vizier te krijgen. Ook zouden gemeenten bijvoorbeeld Marktplaats in de gaten houden om te kijken of mensen in de bijstand niet stiekem bijverdiensten hebben.

Bijna één op de zes van de ondervraagde gemeenten maakt gebruik van nepaccounts, een methode die alleen politie en inlichtingendiensten onder strikte voorwaarden mogen inzetten. In enkele gevallen gaan gemeenteambtenaren onder valse namen besloten facebookgroepen binnen.

Kennis van regels en protocollen ontbreekt

Ambtenaren zijn zich er vaak niet van bewust dat ze hiermee de wet overtreden, staat in het onderzoek. Meer dan de helft weet niet welke regels en protocollen gelden.

De resultaten zijn gebaseerd op antwoorden op een vragenlijst van 156 van de 352 Nederlandse gemeenten. Om welke gemeenten het gaat, maken de onderzoekers niet bekend. 'Dat is bij het uitzetten van de vragen zo afgesproken', zegt onderzoeker Willem Bantema.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wilde niet inhoudelijk reageren.

Minister in gesprek met gemeenten

Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren gaat met de gemeenten in gesprek over het online volggedrag van burgers. De minister wil van de gemeenten weten hoe zij bijvoorbeeld sociale mediaprofielen volgen, met welk doel en waarom het nog geregeld mis gaat.

Volgens Ollongren mogen gemeenten tot op zekere hoogte profielen van burgers volgen, zeker als het gaat om openbare profielen. Wel benadrukte ze bij herhaling dat de overheid zich aan de privacywetgeving moet houden. Zo is het voor de overheid niet zomaar toegestaan om nepprofielen aan te maken om mensen of groepen heimelijk te volgen.

Nieuwe protocollen of wet

Wat de gemeenten doen en hoe ze dat doen, wil ze verder uitzoeken, zei ze in antwoord op Kamervragen van DENK-Kamerlid Stephan van Baarle. Ook andere overheden zullen betrokken worden, waaronder andere ministeries. Zo bleek haar eigen ministerie een profiel te hebben 'dat nieuws van stakeholders volgt' dat volgens haar 'niet duidelijk herkenbaar' was als een account van BZK.

Ollongren wil voor het zomerreces (vanaf 9 juli) de Kamer een brief sturen met daarin in ieder geval een tussenstand van dat onderzoek. Ze zegde de Kamer toe niet alleen te kijken of gemeenten grenzen hebben overschreden, maar ook of er misschien protocollen moeten worden opgesteld of wetswijzigingen moeten worden doorgevoerd waarmee overheden hun online monitoring kunnen verbeteren.

Dit bericht is aangevuld met een reactie van Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren.