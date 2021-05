Cliënten in shock over sluiting noodopvang Lentis: ‘Woar mouten wie din hin?’

Komende vrijdag sluit de noodopvang. Patiënten uit heel de provincie in psychische nood moeten voortaan naar de kliniek aan de Hereweg in Stad. Het is vooralsnog een tijdelijk besluit, maar de kans lijkt groot dat de kliniek niet meer in Winschoten zal terugkeren.

Cliënten willen alleen anoniem hun verhaal doen, want ‘niet heel Nederland hoeft te weten dat ik onder behandeling ben’. De gebruikte namen zijn verzonnen.

Lamgeslagen

Cliënten hebben afgelopen woensdag te horen gekregen dat hun afdeling komende vrijdag sluit. Sanne zat te eten toen het werd verteld. ‘Wij hadden net ons warm eten op en zouden beginnen aan het toetje, toen een verpleegkundige vertelde wat er staat te gebeuren. Iedereen was lamgeslagen.’

Een hele kliniek sluiten is echt een ramp Cliëntenraad Lentis

Sanne zit in de noodopvang omdat zij 'af en toe met zichzelf in de knoop zit’. Zij heeft veel contact met vriendin Anouk, ook cliënt bij Lentis. ‘Toen Sanne mij dit vertelde wist ik niet wat ik hoorde. Woar mouten wie din hin? zeiden wij direct tegen elkaar.’

Het antwoord op die vraag: de noodopvang aan de Hereweg in Stad.

‘Shocking’

De cliëntenraad, bestaande uit acht cliënten die onder behandeling zijn of tot voorkort onder behandeling waren, noemt de sluiting ‘shocking’. Kelly is onderdeel van de raad: ‘Wij snappen dat het personeelstekort echt enorm is, maar een hele kliniek sluiten is echt een ramp.’ Zij vreest de gevolgen.

‘Ik heb al een paar mensen gehoord die liever niet naar Groningen willen, omdat dat te ver reizen is. Sommigen hebben niet eens een auto of een rijbewijs. Mensen laten zich dus misschien helemaal niet meer opnemen. Dat kan de problemen alleen maar vergroten.'

Besef hoe belangrijk het is om een kliniek in Oost-Groningen te hebben Anouk, cliënt Lentis

Kliniek behouden?

De cliënten begrijpen dat er iets moet veranderen. Alleen deze maand heeft Lentis in Winschoten naar verluidt al te maken met 86 diensten die niet ingevuld kunnen worden. Het personeelstekort is enorm.

Anouk: ‘Wij begrijpen dat echt wel, maar besef hoe belangrijk het is om een kliniek in Oost-Groningen te hebben. Hoe je het ook wendt of keert, er is veel problematiek in dit gebied. Dan moeten mensen in de regio opgevangen kunnen worden.’

De cliëntenraad deelt die mening. ‘Wij snappen dat wij op dit moment het besluit niet kunnen terugdraaien, maar het moet echt een tijdelijk besluit zijn. Na de zomer moet de kliniek gewoon weer open. Daar gaan wij ons sterk voor maken.’

