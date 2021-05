Ede Staal onverminderd populair bij uitvaarten

Ede Staal staat op plaats vijf van meest gedraaide artiesten bij uitvaarten in 2020. ‘Het het nog nooit zo donker west' staat in onze provincie zelfs nog een plaatsje hoger.

Dat blijkt uit de jaarlijkse uitvaartmuziek Top 10 van uitvaartonderneming Monuta. De lijst is opgesteld door 3300 afgespeelde nummers te analyseren. Livemuziek en kerkmuziek zijn niet meegeteld.

Frans Bauer nieuw op drie

Landelijk is ‘Ave Maria’, uitgevoerd door diverse artiesten, al jaren het meest gedraaide nummer, gevolgd door ‘Time to say goodbye’ van Andrea Bocelli & Sarah Brightman. Frans Bauer stootte met ‘Een trein naar niemandsland’ Claudia de Breij met ‘Mag ik dan bij jou’ van de derde plaats. Monuta hield ook welke artiesten het populairst zijn op uitvaarten. André Rieu voert die lijst aan. Ede Staal vinden we terug op plaats vijf.

Danny Vera nieuw in ranglijst

In onze provincie voert Andrea Bocelli de lijst met meest gedraaide nummers aan, gevolgd door The Rose van André Rieu en Frans Bauer. 'Het het nog nooit zo donker west’ van Ede Staal vinden we terug op plek vier. Danny Vera’s Roller Coaster komt nieuw binnen op plek vijf. Op die positie komt hij ook landelijk binnen in de lijst.

